Выборы в Беларуси: почему Украина официально смолчала о Лукашенко и что будет с Минскими переговорами

Страны Европейского Союза еще на прошлой неделе решили не признавать результаты президентских выборов в Беларуси, на которых якобы уже в шестой раз победил Александр Лукашенко. На этой неделе такую позицию поддержали Великобритания и Канада. Запад призвал исполняющего обязанности главы республики Лукашенко провести свободные и справедливые выборы. А Украина до сих пор официально со своей позицией не определилась. С одной стороны, Банковая поддерживает ЕС, а с другой – так и не сформулировала позицию официально.

Почему молчит власть й и при чем тут переговоры по Донбассу – читайте в материале OBOZREVATEL.

Украина считает Беларусь особенно близкой страной

Украинское министерство иностранных дел в субботу, 15 августа, констатировало, что Украина разделяет позицию, высказанную Европейским Союзом относительно выборов в Беларуси, а их официальный результат не вызывает доверия у белорусского общества: "Украина считает Беларусь особенно близкой страной и готова приложить все усилия, чтобы помочь ей пройти этот сложный этап без ослабления суверенитета, урегулировать кризис с соблюдением основных прав и свобод граждан".

Через два дня в понедельник, 17 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел закрытое совещание с руководителями разведывательных органов, руководителями силовых структур, а также председателями ряда областных государственных администраций. Тема встречи – резкое обострение ситуации в Беларуси, сообщила пресс-служба Офиса президента, так и не вникнув в детали.

Часть опрошенных OBOZREVATEL украинских политиков считают, что Украина официально должна поддержать позицию ЕС и заявить о непризнании выборов в Беларуси. Кроме того, обратиться к странам Запада с просьбой перенести из Минска переговорный процесс по Донбассу.

"Выборы в Беларуси прошли без присутствия наблюдателей и из-за реакции общества мы понимаем, что они явно сфальсифицированы. Такая грубая реакция правоохранителей и реакция исполняющего президентских обязанностей требует реакции и соседей, которым не безразлична судьба этой страны. Когда в 2015-м году речь шла о создании площадки для переговоров, чтобы выйти на выполнение Минских договоренностей, Минск по предложению Лукашенко, был избран в том числе, чтобы дать возможность этой стране демократизироваться и выходить из международной изоляции. Как по мне, Украина должна занять совершенно четкую позицию устами главы государства, а не такую страусиную, как сейчас. Особенно учитывая избиения невероятного количества протестующих и уже пропавших без вести", – заверила в комментарии OBOZREVATEL бывший вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, "что-то между капельками пытается заявить украинский МИД, но четкой позиции президента, который бы поддержал белорусское общество и поощрил не только к диалогу между властью и протестующими, но и предложил выход из этой ситуации в качестве новых выборов по четким и прозрачным правилам". "Кроме того, мы срочно должны обратиться к другим странам с просьбой предоставить нам другую площадку для переговоров по Донбассу. Недавняя передача вагнеровцев России – это ответ белорусских властей на постоянную неопределенность относительно Украины на международной арене. А руководителям нашего государства кажется, что отсутствие позиции является лучшим способом выражения себя в дипломатии. Но дипломатия – это не об этом. Дипломатия – наличие позиции и четкое убеждение своих партнеров о ее приемлемости. Этого у Украины сегодня нет", – подчеркнул он.

Бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко также считает, что Украина должна поддержать позицию стран ЕС о непризнании выборов в Беларуси, однако делать это нужно аккуратно, "не отставать и одновременно не бежать вперед едущего паровоза".

"Украина разве может, как государство, играть решающую роль в том, что происходит в Беларуси? Не думаю. Наша потенциальная сила в том, что мы можем присоединиться к европейскому мейнстриму, скоординировать и согласовывать свою позицию с нашими партнерами в ЕС и НАТО. Они ее сформулировали. Украина должна занять спокойную и уравновешенную позицию, учитывая, что Беларусь – наш сосед, важный экономический партнер и возможность введения российских войск. А у нас с Беларусью тысяча километров открытой границы на севере", – подытожил Огрызко в OBOZREVATEL.

Что о выборах в Беларуси говорят в "Слуге народа"

Часть депутатов президентской партии "Слуга народа" обнародовала заявление, в котором выборы президента в Беларуси назвала сфальсифицированными, и предостерегла Александра Лукашенко от жестокого подавления протестов и обращение за помощью к России, как в свое время действовал украинский президент-беглец Виктор Янукович.

Другой депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко напротив призвал белорусов простить Лукашенко его "грехи и преступления", ибо "мир в обществе и государстве держится на прощении и любви".

"Мы находимся в диалоге по этим вопросам (признание выборов в Беларуси. – Ред.) с нашими европейскими партнерами. Мы должны выступать единым фронтом, и в то же время отстаивать собственную, украинскую позицию в отношении Беларуси. Это наш ближайший сосед, экономический партнер и страна, которая предоставляет площадку для важных переговоров. Отсюда и наша позиция – мы защищаем демократию и права человека, осуждаем насилие и вместе с тем настаиваем на сохранении и укреплении независимости Беларуси", – отметила в комментарии OBOZREVATEL нардеп и заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

По ее словам, единственным выходом из ситуации есть национальный диалог, результатом которого станут политические решения о дальнейшей организации власти и политической системы в Беларуси.

"Что касается вагнероцев, то реакция Украины была более чем жесткой: отзыв посла для консультаций, очень резкое для дипломатического языка заявление президента Украины. На сегодня этих действий достаточно", – заявила она.

Между тем, в среду 19 августа лидеры ЕС планируют провести внеочередную видеоконференцию по событиям в Беларуси.