"Украина должна выйти из "Минска": Бессмертный выдвинул "ультиматум"

Украина должна была приостановить участие в Минских переговорах после гибели четырех воинов ВСУ под Павлополем.

Об этом в эфире телеканала ATR заявил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Бессмертный.

"С моей точки зрения, после событий в Павлополе первое, что надо было сказать: Украина приостанавливает работу в минском процессе до момента, пока не будет собран нормандский формат", – отметил дипломат.

Однако Бессмертный добавил, что маловероятно организовать встречу в "нормандском формате", пока в России осенью не пройдут выборы.

"Они хотят выдержать это настроение электората для того, чтобы сохранить влияние "Единой России" и Путина как политика в России", – пояснил он.

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