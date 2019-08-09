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"Украина должна выйти из "Минска": Бессмертный выдвинул "ультиматум"

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Украина должна была приостановить участие в Минских переговорах после гибели четырех воинов ВСУ под Павлополем.

Об этом в эфире телеканала ATR заявил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Бессмертный.

"С моей точки зрения, после событий в Павлополе первое, что надо было сказать: Украина приостанавливает работу в минском процессе до момента, пока не будет собран нормандский формат", – отметил дипломат.

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Однако Бессмертный добавил, что маловероятно организовать встречу в "нормандском формате", пока в России осенью не пройдут выборы.

"Они хотят выдержать это настроение электората для того, чтобы сохранить влияние "Единой России" и Путина как политика в России", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Роман Бессмертный
Место
Украина
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Mega Death
Mega Death
В армию надо брать нормальных людей, а не тупых селюков , которые лишь скакать умеют
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Крым Андрей
Крым Андрей
Mega Death, а нормальный пойдёт в ССО?
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филипп филипыч
филипп филипыч
убили 4 человек поэтому не будем участвовать в мирных переговорах. где логика? скока надо убить что бы стало понятно что мир лучше войны?
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Крым Андрей
Крым Андрей
филипп филипыч, ну вот если бы погнать в окопы всех этих бессмертных, турчиновых, парубиев и главное - их детей, то понятия бы поменялись. А так, чего им бояться?
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Может лучше отучить воинов свитла с минами баловаться?
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