Украина должна представить Европе собственный план реинтерграции Донбасса, а не "путинский", – Сенченко

Народный депутат V, VI, VII созывов, и.о. заместителя главы Администрации Президента в 2014 Андрей Сенченко заявил, что Украина должна представить нормандским партнерам свой план реинтеграции Донбасса, а не тот, что предлагает Путин.

Об этом он сообщил в эфире программы "Право на власть" на канала "1+1" 9 июля. По его убеждению, перечеркнуть минские договоренности невозможно, однако Украина должна навязать к ним свое содержание (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Перечеркнуть Минск, к которому привыкли на западе и в который инвестировано политический капитал многих западных политиков и много слов, невозможно. Но Украина должна навязать ему иной смысл. Его надо навязывать нашим западным партнерам по нормандскому формата, а не Путину. Надо самим себе выяснить и доказать нашим партнерам, что мы не считаем Путина стороной в этих переговорах", – отметил Сенченко.

По его убеждению, "новым содержанием" должен стать украинский сценарий реинтеграции оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.

"Возникает вопрос зачем, если это чисто украинский план, советоваться с нормандскими партнерами? Во-первых, потому что мы декларируем как государство, что мы идем в Европу и поэтому мы, как ответственный партнер, понимаем обеспокоенность европейцев: если неудачно проведем реинтеграцию, то увеличится количество беженцев в Европу. Они могут критиковать, предлагать, но это будет наш план. А с Путиным мы готовы обсуждать только почасовой график его выхода из этих территорий", – подчеркнул он.

Сенченко также подчеркнул, что Путин ненавидит украинские добровольческие батальоны потому что они несистемные: он предусматривал определенное развитие событий, а затем неожиданно получил перекрытия Северо-Крымского канала, а затем появились добровольцы.

"Когда он просыпался весной 2014 года, то еще не открывая глаза, с ужасом думал: а что сегодня выбросят украинцы? Но потом украинцы вписали в Минске в сценарий Путина и он уже несколько лет издевается над украинским государством и над каждым украинцем", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сенченко сообщил, что заявления о том, что для украинской армии вовремя закупаются все виды боеприпасов не соответствует действительности.