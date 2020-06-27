Украина должна быть в Евросоюзе, это воля народа и обязанность власти, – Порошенко

Украина должна быть в Европейском Союзе, и задача власти - приближать этот день. Об этом в шестую годовщину подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом пишет на своей странице в сети Facebook пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко. Он подчеркивает, что членство в ЕС соответствует воле большинства украинский, закрепленное в Конституции и является цивилизационным выбором ради мира, стабильности и благополучия.

"Ровно шесть лет сегодня исполняется с того момента, как мне выпала большая честь и историческая миссия поставить свою подпись под Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС. После революционных событий на Майдане и предательской позиции власти Януковича этот шаг получил еще большего символического веса. Одной подписью мы заложили несокрушимый фундамент европейской интеграции Украины ", – отмечает Петр Порошенко.

"Далее будут и длительная борьба за его ратификацию, и сопротивление российскому агрессору любой ценой остановить запуск Соглашения в полную силу. Мы выстояли и победили. Заключив Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, Украина как европейское государство, разделяет общие ценности демократии и верховенства права, зафиксировала свой суверенный выбор в пользу будущего членства в ЕС", – убежден пятый Президент.

"Соглашение с ЕС - это инструмент комплексной и системной подготовки к достижению этой цели. Это указатель нашего движения в Евросоюз - сообщества свободных и процветающих народов. Несмотря на невероятные сложности, экономическую турбулентность и войну с агрессором мы делали все возможное и невозможное для возвращения к общему европейскому дому. Получили безвиз. Создали зону свободной торговли. Углубляли секторальную интеграцию. Мы были амбициозными и настойчивыми!", – отмечает Порошенко.

Он отмечает, что нынешняя власть громко декларирует приверженность евроинтеграционному курсу, и хотелось, чтобы эти декларации превратились в реальные дела. "Уточню: не у дела против Порошенко еще и за подписание Соглашения или безвиза, а в реальные достижения на пути к нашему вступлению в ЕС. А задач много: обновление Соглашения, интеграция в цифровой и энергетический рынки, общем авиационном пространстве, ассоциация с Шенгеном, и, наконец, перспектива членства", – пишет лидер" Европейской Солидарности ".

"Никому не позволено пересмотреть и, не дай Бог, отвлечь Украину с выбранного курса и вернуть Украинский народ в московское стойло", – резюмирует Петр Порошенко.