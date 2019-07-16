Украина договорилась с Россией об обмене пленными: что известно

На встрече советников лидеров нормандськои четверки 12 июля достигнута предварительная договоренность об обмене пленными в формате 15 на 15 или 10 на 10.

Об этом заявил на брифинге заместитель председателя Офиса президента Украины Вадим Пристайко, сообщает BBC News Украина.

Отмечается, что во встрече принимали участие сам Пристайко, помощник президента России Владислав Сурков, представители Франции и Германии.

Представитель Украины добавил, что договоренность об обмене должна быть реализована до конца месяца.

Вадим Пристайко РБК Украина

"В течение месяца договорились осуществить обмен определенного количества, как мы назвали, наших пленников. Президент Зеленский говорил о 10 на 10, 15 на 15, в принципе мы не замыкаемся вокруг количества людей, наша задача – обменять, получить наших людей назад и разблокировать этот процесс обмена всех на всех, о котором мы говорим и который до сих пор был заблокирован", – заявил Пристайко.

Отвечая на вопрос о судьбе пленных украинских моряков, заместитель председателя Офиса президента ответил: "Я надеюсь, что моряки будут отпущены в ближайшее время. Наша команда в постоянном переговорном контакте, мы осознаем, каковы шансы получить наших ребят обратно".

По его словам, в конце августа должна состояться новая встреча советников лидеров нормандской четверки, где будет проведена оценка выполнения договоренностей, достигнутых 12 июля, а договоренности о встрече лидеров стран нормандской четверки пока еще нет.

Пристайко также сообщил, что Украина формально не посылала приглашений присоединиться к нормандскому формату ни США, ни Великобритании, а к переговорам хотели раньше присоединиться Канада и Польша.

"Нормандский формат - это не Библия, так же как и минский формат. Нельзя бесконечно работать в этих форматах, если они не приносят мира на нашу землю", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

11 июля президент Украины Зеленский позвонил президенту РФ Путину. В сообщении Офиса президента говорится: "Ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков. Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые содержатся на территории РФ. Кроме того, стороны обсудили продолжение переговоров в "нормандском формате".

15 июля омбудсмен Украины Людмила Денисова и ее коллега из России Татьяна Москалькова договорились провести верификацию и обменяться списками задержанных россиян и украинцев. Москалькова заявила, что в список задержанных в Украине россиян входят 50 человек: 27 из них находятся в заключении, 23 – под подпиской о невыезде.

При этом президент России Владимир Путин выступает против обмена руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского на 24 украинских пленных моряков. Ранее пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила, что Кирилл Вышинский, которого судят за госизмену, важен для президента России Владимира Путина, так как его можно обменять на многих украинских политзаключенных.

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