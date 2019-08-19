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"Украина будет быстро расти!" Зеленский раскрыл детали переговоров с премьером Израиля

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Президент Украины Владимир Зеленский высоко оценил результат встречи с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, посетившим страну впервые за 20 лет.

На своей странице в Facebook Зеленский назвал встречу исторической, заявив, что почувствовал в Нетаньяху "надежного партнера и друга Украины".

"Нам есть чему учиться друг у друга. Израиль для нас всегда будет примером того, как надо защищать свою землю и беречь жизни своих бойцов, своих граждан. Но дело не только в примере. Сотрудничество Украины и Израиля выходит на новый уровень", - заявил украинский лидер.

Нетаньяху и Зеленский

Нетаньяху и Зеленский

пресс-служба Офиса президента

По его словам, после выборов в Кнессет 17 сентября Украина ожидает ратификации Соглашения о свободной торговле с Израилем, что увеличит объемы торговли между странами.

Зеленский сообщил, что в ходе переговоров также были подписаны четыре документа, которые расширят контакты между Украиной и Израилем в образовании, культуре и спорте. Также ожидается тесное сотрудничество в агросекторе.

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Нетаньяху и Зеленский

Нетаньяху и Зеленский

пресс-служба Офиса президента

"В-третьих, я пригласил израильские компании приходить работать в Украине: строить дороги и инфраструктуру, вкладывать в медицину, образование, энергосбережение и, конечно, в ИТ. В следующие пять лет мы будем стремительно расти, поэтому Украина сегодня - самое привлекательное место для стратегических инвесторов", - заявил Зеленский.

"Украина должна стать мировым брендом прогресса, инноваций и технологий. Этому мы посвятим пять ближайших лет. Уверен, что партнерство с Израилем даст нам возможность ускорить достижение этой цели", - добавил президент.

Нетаньяху и Зеленский

Нетаньяху и Зеленский

пресс-служба Офиса президента

Как сообщал OBOZREVATEL, супруга Нетаньяху оскандалилась во время встречи израильской делегации в Украине, когда гостям принесли попробовать коровай. Инцидент вызвал огромный ажиотаж в сети и СМИ, из-за чего реагировать пришлось как премьеру Израиля, так и Офису президента Украины.

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Персоны
Биньямин Нетаньяху Владимир Зеленский
Место
Украина
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Serov Oleg
Serov Oleg
клоун точно на коксе сидит....этот бред круче,чем "...долларом,фунтом,йеной,евро,тугриком...."от алкоголика пети...
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