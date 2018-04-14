Украина близка к безвизу с еще одной страной

Украина планирует подписать соглашение о безвизовом режиме с Колумбией.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, 13 апреля прошла встреча директора Департамента консульской службы Сергея Погорельцева с директором по консульским и миграционным вопросам МИД Колумбии Лус Стеллой Портильей и директором Департамента Европы внешнеполитического ведомства страны Хуаном Гильермо Кастро.

"Стороны констатировали необходимость активизации усилий, направленных на подписание в ближайшее время двустороннего соглашения об отмене визовых требований для граждан Украины и Колумбии", - рассказали в украинском ведомстве.

Отмечается, что была достигнута "договоренность о предоставлении максимального содействия завершению соответствующих формальностей".

Как писал "Обозреватель", недавно Украина договорилась о безвизе с еще двумя странами Южной Америки.