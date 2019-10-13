Украина осталась без флота: Пристайко заявил о серьезных проблемах

Украина осталась без Черноморского флота, поэтому задачей власти является усиление и восстановление кораблей на новых принципах для обеспечения безопасности региона.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко. По его словам, даже при минимальных финансовых возможностях нужно продолжать работу в Черноморском регионе.

"Это [восстановление флота] очень дорого. Но есть альтернативные методы обеспечения нашей безопасности на этом этапе. Мы не можем строить крейсеры, возможно, они нам и не нужны по меньшей мере в каком-то ближайшем будущем, но есть другие методы ответа агрессору или защиты наших интересов побережья", – сказал он.

"Начиная от ракетных средств, которые позволят нам ответить на возможную атаку и высадку десанта... продолжая москитным флотом, который мы можем строить, переход от артиллерийских катеров бронированных к ракетным массированных систем, а затем постепенно восстанавливать программу и корвета, и строить фрегаты, и все, что нам необходимо для того, чтобы видеть, что происходит на самом деле. Улучшить взаимодействие, обмен информацией со странами-членами альянса. Это те меры, которые можно употреблять", – пояснил Пристайко.

Иллюстрация Znaj.ua

Как писал OBOZREVATEL, Черноморский флот России взял на сопровождение эсминец управляемого ракетного оружия – противоракетной обороны "Портер" ВМС США, который 12 октября вошел в акваторию Черного моря.

Эсминец "Портер" уже заходил в Черное море 8 августа 2019 года и это был уже 23-й визит корабля ВМС нечерноморских стран НАТО в Черное море за год. Тогда его взял на сопровождение российский сторожевой корабль "Сметливый".

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