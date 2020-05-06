Украина без барьеров: Зеленская объявила старт нового проекта

Супруга президента Украины Елена Зеленская стала инициатором начала масштабного общественного проекта о безбарьерности.

Как сообщается на странице Офиса президента в Facebook, его партнерами также стали Министерство цифровой трансформации и Министерство социальной политики Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Во время карантина миллионы людей получили опыт полной или частичной изоляции. Мы все почувствовали барьеры. По сути, даже не осознавая этого, мы все одновременно приняли участие в социальном эксперименте – как в нашем обществе, в наших городах и селах жить людям с ограниченной мобильностью, ментальными и физическими отличиями", – сказала первая леди в своем обращении к народу.

Елена Зеленская Скриншот видео

"Для большинства из нас это – не навсегда. Но рядом есть люди, для которых эти барьеры не исчезнут никогда. Сотни тысяч украинцев постоянно живут за барьерами, которые сейчас почувствовали все", – добавила Зеленская.

По ее словам, цель проекта – понять, с какими именно барьерами чаще всего сталкиваются украинцы. Для этого на сайте стартовал всеукраинский онлайн-опрос, который продлится два месяца. Он состоит из семи важных вопросов, касающихся физических и психологических барьеров, а также барьеров, связанных с культурными и возрастными особенностями. Отвечая, украинцы помогут определить, какие именно барьеры они считают самыми большими, а в дальнейшем – разработать план действий для их устранения.

"Любые барьеры можно убрать или сдвинуть, но сначала их надо осознать", – убеждена жена президента.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленская вместе с известными телеведущими Еленой Фроляк, Марией Ефросининой и Екатериной Осадчей записала видеообращение к украинским мамам, находящимся на карантине с детьми. Она призвала их подать пример подрастающему поколению.

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