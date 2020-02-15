Украина анонсировала новый обмен пленными: озвучены сроки

Украина в рамках нового масштабного обмена пленными рассчитывает вернуть до 200 человек. Ожидается, что это произойдет до встречи "нормандской четверки".

Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 15 февраля во время Украинского ланча в Мюнхене, передает "Интерфакс Украина".

"Мы говорим о значительном количестве людей. Президент заявил сегодня, что до двухсот людей мы планируем обменять, это очень много. Фактически почти "всех на всех", - сказал Пристайко.

Глава МИД Украины добавил, что обмен планируют осуществить до встречи в "нормандском формате".

Отметим, что в Париже лидеры стран "нормандской четверки" предварительно договорились провести следующую встречу в апреле в Берлине.

24tv.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 декабря прошел большой обмен пленными между Украиной и самопровозглашёнными "Л/ДНР". В Украину вернулись 76 человек. Взамен были освобождены 124 человека.

Также появился список гражданских лиц, которые остаются в плену российско-террористических войск после обмена.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Святослав Юраш сообщал, что Украина намерена обсуждать с Россией судьба своих граждан, арестованных в оккупированном Крыму.

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