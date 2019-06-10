КСУ может заблокировать выборы в Раду: экс-судья указал на проблему

У президента Украины Владимира Зеленского не было достаточных оснований для роспуска Верховной Рады.

Об этом заявил OBOZREVATEL председатель Конституционного Суда Украины в 1996-1999 годах Иван Тимченко, комментируя возможное решение КС 11 июня о конституционности указа президента.

"В Конституции предусмотрено наличия коалиции, но я думаю, что это не причина. Это недостаточная причина, чтобы распускать Верховную Раду", — сказал он.

Верховная Рада Украины, иллюстрация 112 Украина

В то же время он отметил, что решение может быть политически заангажированным. "Все дело в нынешнем составе КСУ", — отметил Тимченко.

"Этот состав Конституционного Суда действует немного по-новому. Мы в первом составе КСУ действовали более спокойно, не были политически заангажированы. Тогда Суд был сплоченный. А сейчас такого нет", — заметил он.

Отвечая на вопрос, может ли на КСУ быть оказано политическое влияние, Тимченко признал: "Да, может".

Как писал OBOZREVATEL:

1 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.

24 мая группа народных депутатов из фракции "Народный фронт" внесла в Конституционный Суд представление о неконституционности указа.

Конституционный суд Украины рассмотрит указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента 11 июня 2019 года.

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