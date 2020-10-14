Указ Зеленского о работе для белорусов расценили как вмешательство

МИД Беларуси расценил указ президента Украины Владимира Зеленского о работе для белорусских ИТ-специалистов как вмешательство во внутренние дела государства.

Во внешнеполитическое ведомство был вызван посол Украины Игорь Кизим, которому вручили соответствующую ноту и выразили свою обеспокоенность, сообщил в среду, 14 октября "Интерфакс-Запад".

В МИД заявили, что указ Зеленского нельзя трактовать по-другому, как "явно недружественный и дискриминационный шаг украинской стороны, граничащий с вмешательством во внутренние дела Беларуси".

В заявлении также сказано, что принятие указа "подрывает доверие в двусторонних отношениях и идет вразрез с положениями договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Республикой Беларусь и Украиной".

В министерстве добавили, что "белорусская сторона не намерена переходить "красные черты" в отношениях с Украиной, но оставляет за собой право на применение, в случае оправданной необходимости, ответных мер по защите национальных интересов в соответствии с международными нормами".

Как писал OBOZREVATEL, в начале октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Республики Беларусь".

Документ касается предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, в частности специалистов в сфере информационных технологий и инноваций, иммиграция которых отвечает интересам Украины, и членов их семей. Для этого белорусам также планировалось упростить выдачу вида на жительство в Украине.