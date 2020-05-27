НАТО для Украины закрыт на ближайшие годы. Эксперты пролили свет на обстановку в Альянсе

Президент Владимир Зеленский подписал указ о программе Украина-НАТО на 2020 год. План детально прописывает, что и как должен сделать Киев для приближения к членству в Альянсе.

Эксперты уверены, что этот документ – лишь формальность. У США, Германии, Франции и других стран своих проблем хватает, чем думать о перспективах Украины.

Какова суть принятого решения и есть ли шансы у Киева вступить в НАТО – разбирался OBOZREVATEL.

В чем смысл документа

26 мая Офис президента опубликовал подписанный Зеленским указ о национальной программе по евроатлантической интеграции. Этот документ касается двух главных аспектов:

какие реформы должны произойти, чтобы вступить в Альянс;

как их реализовать.

Речь идет в первую очередь об изменениях в секторе безопасности. Продвижение НАТОвских идей как в обеспечении обычных солдат продуктами питания, базовыми потребностями, так и более глобальных вещах – укрепление демократии, а также реформирование практически всех сфер жизнедеятельности страны.

Указ №203/2020 Скриншот

Зеленский на встрече с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в октябре 2019

Как пояснил OBOZREVATEL кандидат политических наук, доцент КИМО Николай Капитоненко, это рабочий документ, в котором нет каких-то резонансных моментов. Хоть он и важен, но реально приблизить страну к членству не может.

"У нас не может быть реального движения в НАТО, так как это невозможно. Это происходит в соцопросах, нормативных документах и мечтах отдельных политиков. И то, думаю, они и сами в это не верят. В реальности нет оснований для того, чтобы говорить об увеличении шансов. По сравнению с 2008 годом, они значительно уменьшились", – подчеркнул Капитоненко.

Проблем прежде всего хватает и внутри Украины. По словам доцента, в уставных документах Альянса нет четко выписанных правил принятия стран в организацию. Есть лишь формулировка, что "любая страна Европы может войти в НАТО", но эта возможность отдается уже на политический откуп членов Альянса. Пока же такой воли не видно.

Никто не исключил из повестки и хронические проблемы Киева – коррупцию, политическую и социально-экономическую нестабильность, а также проблемы за контролем над вооружением. К примеру, еще месяц назад глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия намекнул, что взрывы на украинских складах оружия в Балаклее в 2017 году могли быть организованы местными военными, дабы скрыть факт пропажи части имущества. Такие вещи в странах НАТО недопустимы.

Чем сейчас заняты страны НАТО

Эксперт по международным вопросам центра Ad Astra Владислав Фарапонов поясняет, что страны-члены Альянса не готовы в ближайшие годы принять Украину. Даже если допустить вариант, что Киев выполнит все внутренние условия, есть большой риск для 3-х десятков стран быть втянутыми в конфликт на Донбассе.

"Если завтра мы вступим в НАТО, а послезавтра международный суд признает факт войны на востоке с Россией, то Альянс, согласно ст. 5, обязан будет вмешаться. Какие здесь будут последствия – никто спрогнозировать не сможет. Такие неуправляемые конфликты с ядерной страной не нужны ни Европе, ни США", – подчеркнул OBOZREVATEL Фарапонов.

Он также добавил: "Но это не означает, что Украина не должна внедрять новые стандарты, проводить совместные с НАТО учения и стремиться туда попасть".

Касательно Штатов ситуация сейчас осложняется предвыборными баталиями. Во-первых, сам Дональд Трамп за время каденции особого внимания НАТОвским перспективам Украины не уделял. Поэтому, по мнению Фарапонова, в случае победы на выборах осенью Администрация Белого дома торпедировать вопрос точно не будет.

Во-вторых, сам Трамп не доволен финансированием Альянса со стороны его членов. Президент США еще в конце 2019 года объявил, что доля военных расходов в ВВП стран-членов должна быть не менее 4%. Несмотря на тот факт, что Украина в 2020 году перевыполнила этот план (у Киева 5,45% ВВП), Трамп не возьмется всерьез обсуждать новых членов, пока ситуация внутри организации не стабилизируется.

Тем более, что разногласия между Штатами и союзниками с недавних пор касаются не только денег, но и ядерного оружия. Как пишет Коммерсант, в Германии некоторые видные политики недовольны наличием на территории страны ядерных боеголовок Вашингтона. Против выступили не только маленькие партии (зеленые или ультралевые), но и крупные – вторая по численности в парламенте Социал-демократическая (СДПГ).

Саммит НАТО

Члены политсилы считают, что американские авиабомбы (их около 20 штук), расположенные на военной базе в немецком Бюхеле (в модификации B61-12), могут нести опасность немецкому народу. Мол в случае чего Вашингтон без согласования с Берлином может их применить на свое усмотрение. В немецком политикуме на этот счет ведется дискуссия со стороны влиятельных членов разных политсил.

Но если и предположить, что Берлин откажется от такого оружия, то в Вашингтоне с большой долей вероятности пролоббируют его передислокацию в Польшу, поближе к границам с Россией. В этих условиях спрогнозировать реакцию Москвы сложно, но ничего хорошего ожидать не стоит.

Осложняется ситуация и пандемией коронавируса по всему миру. Несмотря на успешный опыт Северной Македонии, которая стала членом Альянса в конце марта, движений на расширение в организации с начала 2020 пока нет. Тут важно выделить позицию Германии и Франции в отношении самой Украины. Судя по итогам встречи 9 декабря 2019 года в "Нормандском формате" Берлин и Париж будут говорить о перспективах Киева лишь после выполнения Минских соглашений и переговоров с Москвой.