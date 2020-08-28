Указ о назначении Сытника директором НАБУ признан неконституционным – источник в КСУ

Юрий Сергиенко Политика 18:33, 28.08.2020 Обновлено: 18:37, 28.08.2020

Конституционный суд Украины признал, что указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро является неконституционным.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в КСУ. В НАБУ пока не прокомментировали это решение.

"Указ о назначении Сытника признан неконституционным", – сказали в суде.

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