Указ о досрочных выборах в Украине вступил в силу: что дальше

В четверг, 23 мая, в Украине вступил в силу указ №303/2019 президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля.

Документ опубликован в правительственном издании "Урядовый курьер".

"Руководствуясь частью 2 статьи 77, частями 6 и 7 статьи 83, пунктом 1 части 2 статьи 90 Конституции Украины и в соответствии с пунктами 7 и 8 части 1 статьи 106 Конституции Украины постановляю: 1. Прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины восьмого созыва. 2. Назначить внеочередные выборы в Верховную Раду Украины на 21 июля 2019 года", – говорится в документе.

Зеленский также поручил Кабинету министров обеспечить финансирование внеочередных парламентских выборов.

Отметим, что согласно ст. 16 закона о выборах народных депутатов Украины, внеочередные выборы в Верховную Раду проводятся в последнее воскресенье 60-дневного срока со дня опубликования указа президента о досрочном прекращении полномочий парламента.

Также согласно ст.16 закона, избирательный процесс внеочередных выборов начинается со дня, следующего после дня опубликования указа, то есть с 24 мая.

Согласно ст.107 закона, предписывающей особенности подготовки и проведения внеочередных выборов народных депутатов, выдвижение кандидатов в депутаты начинается на следующий день после публикации указа президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады или решения Центральной избирательной комиссии о назначении выборов, и заканчивается за сорок дней до дня голосования (11 июня).

Представление документов в ЦИК для регистрации кандидатов в депутаты начинается на следующий день после публикации указа президента или решения ЦИК и заканчивается за 30 дней до дня голосования (21 июня). Регистрация кандидатов в депутаты заканчивается за 25 дней до дня голосования (26 июня).

При проведении повторных, промежуточных и внеочередных выборов депутатов декларация лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, кандидатами в депутаты не подается.

ЦИК не позже, чем на второй день после начала избирательного процесса, публикует перечень одномандатных округов с указанием их номеров, границ и центров в СМИ, а не позже, чем за 40 дней до дня выборов (11 июня), обнародует на своем официальном сайте информацию об их информационном обеспечении.

Согласно ст.107 закона о парламентских выборах, не позднее, чем за 19 дней (2 июля) до дня голосования должны быть образованы специальные избирательные участки. Окружные избирательные комиссии образуются не позднее, чем за 50 дней до дня голосования (1 июня) по представлениям, которые подаются в ЦИК не позднее, чем за 53 дня до дня голосования (29 мая). Участковые избирательные комиссии образуются не позднее, чем за 15 дней до дня голосования (6 июля).

Органы ведения Государственного реестра избирателей передают по одному предварительному списку избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям не позднее чем за 11 дней до дня голосования (10 июля). На специальных избирательных участках списки избирателей составляются не позднее, чем за 7 дней до дня голосования (14 июля). Предварительные списки избирателей передаются участковым избирательным комиссиям зарубежных избирательных участков не позднее, чем за 10 дней до дня голосования (11 июля).

Именное приглашение направляется или доставляется другим способом участковой избирательной комиссией каждому избирателю не позднее, чем за 10 дней до дня голосования (11 июля).

Общественные организации, в уставной деятельности которых значатся вопросы избирательного процесса, не позже, чем за 50 дней до дня голосования (11 июня) могут обратиться в ЦИК с ходатайством о разрешении быть официальным наблюдателем во время выборов. Безотлагательно после завершения рассмотрения этих ходатайств ЦИК официально публикует перечень общественных организаций, которым предоставлено такое разрешение.

Форма, цвет и текст избирательного бюллетеня для голосования утверждаются ЦИК не позже, чем за 24 дня до дня голосования (27 июня).

Напомним, что 22 мая в Раде отказались рассматривать проект закона президента Зеленского об изменении системы выборов народных депутатов. Документ не набрал необходимых 226 голосов.

Президент в своем законопроекте предлагал отменить мажоритарную систему и перейти к пропорциональной системе с закрытыми списками. Также предлагалось снизить проходной барьер в парламент с 5 до 3%.

Однако в Раде сорвали голосование и поэтому внеочередные выборы пройдут по старому законодательству, то есть по смешанной избирательной системе.

Верховная Рада

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.

Позже Зеленский провел консультации с парламентскими фракциями по роспуску Рады, о котором он заявил во время своей инаугурации.

22 мая Верховная Рада отказалась рассматривать законопроект президента Зеленского об изменении системы выборов народных депутатов.

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