Уйдут годы: Илларионов подсказал, как Украине вернуть Крым и Донбасс

У Украины нет военного решения проблемы Донбасса и Крыма, потому на возврат оккупированных территорий могут уйти очень большие сроки.

Об этом изданию "Голос Америки" рассказал российский экономист, экс-советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов. По его мнению, выиграть войну сегодня Украина не может, о чем свидетельствуют 5 предыдущих лет.

"Это плохо. Это ужасно, но это факт жизни. Украина в нынешней ситуации с ее состоянием экономики, с состоянием вооруженных сил, с состоянием правительства, с фактическим отсутствием союзников – военных союзников, а не тех, кто только говорит – не может выиграть эту войну. Не существует военного решения этой проблемы", – заявил он.

"Чтобы Украина вернула территории, которые у нее были взяты силой, ей нужны стратегическое терпение, гораздо более сильная экономика, намного сильные вооруженные силы, более эффективное правительство. На это может уйти гораздо больше времени, чем кто-то сегодня рассчитывает", – отметил российский экономист.

По словам Иларионова, необходимо иметь больших и важных военных союзников.

"Итак, это своего рода комплекс условий, необходимых, по крайней мере с исторической точки зрения, для возвращения аннексированных территорий. И на это уйдет не один год, и не одна встреча за круглым столом. Кстати, я не могу вспомнить ни одного исторического примера, когда встреча за столом с агрессором привела бы к возвращению утраченных территорий", – заявил он.

aif.ru

Как сообщал OBOZREVATEL:

11 июля президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту РФ Путину. Ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков. Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые содержатся на территории РФ.

Путин после разговора с Зеленским обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ проблематику российско-украинских отношений.

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