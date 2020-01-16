Уйдет ли Гончарук в отставку: озвучен неожиданный прогноз по скандалу с пленками

Скандал с "пленками" якобы разговоров премьер-министра Алексея Гончарука только укрепит его позиции.
Такое мнение высказал на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов. Свои слова он подкрепил несколькими аргументами. "Ничего незаконного или аморального на записях нет. Есть глупость, а она в нашей власти не наказуема", – пояснил он.
Алексей Гончарук
"УП"
Также журналист считает показательным тот факт, что президент Украины Владимир Зеленский в прошлом никак не отреагировал на записи из кабинета главы ДБР Романа Трубы. "По данным записям никакого расследования нет, по сравнению с этим записи из Кабмина - это просто детский лепет", – подчеркнул Бутусов.
Комментируя возможность отставки Гончарука, он заявил: "Решение Зеленский будет принимать исключительно исходя из текущих рейтингов. Не думаю, что это произойдет ранее проведения местных выборов 2020-го года. Если рейтинг "Слуги народа" под выборы будет падать, и его надо будет реанимировать – тогда возможно. Или если результаты выборов будут признаны провальными – тогда тоже возможно".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Сразу после первой в сети появилась и вторая часть разговора. В нем якобы премьер говорит, что замедление экономического роста создает у президента ощущение неконтролируемости ситуации. А затем последовала и третья запись.
Как выяснили журналисты, разговор мог быть записан на встрече в формате "на кофе", состоявшейся 16 декабря 2019 года.
В СМИ тем временем начали появляться данные якобы о скором уходе Гончарука. Отмечается, что премьер уже мог написать заявление об отставке, которое подпишут "с минуты на минуту".
Однако, вскоре появилось официальное опровержение Кабмина:"Пресс-служба Кабинета министров не располагает информацией о подлинности никаких аудио или видео записей, распространяемых в сети. Информация о заявлении об отставке премьер-министра не соответствует действительности".
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