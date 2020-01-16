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16 января • обновлено в 09:42
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Уйдет ли Гончарук в отставку: озвучен неожиданный прогноз по скандалу с пленками

1.2т
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Скандал с "пленками" якобы разговоров премьер-министра Алексея Гончарука только укрепит его позиции.

Такое мнение высказал на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов. Свои слова он подкрепил несколькими аргументами. "Ничего незаконного или аморального на записях нет. Есть глупость, а она в нашей власти не наказуема", – пояснил он.

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Алексей Гончарук

Алексей Гончарук

"УП"

Также журналист считает показательным тот факт, что президент Украины Владимир Зеленский в прошлом никак не отреагировал на записи из кабинета главы ДБР Романа Трубы. "По данным записям никакого расследования нет, по сравнению с этим записи из Кабмина - это просто детский лепет", – подчеркнул Бутусов.

Комментируя возможность отставки Гончарука, он заявил: "Решение Зеленский будет принимать исключительно исходя из текущих рейтингов. Не думаю, что это произойдет ранее проведения местных выборов 2020-го года. Если рейтинг "Слуги народа" под выборы будет падать, и его надо будет реанимировать – тогда возможно. Или если результаты выборов будут признаны провальными – тогда тоже возможно".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
"Пленки" Гончарука
Персоны
Роман Труба Владимир Зеленский Юрий Бутусов Алексей Гончарук
Место
Украина
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