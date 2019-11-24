"Уйдет, как Ельцин!" Появился сценарий транзита власти Путина в России

Глава России Владимир Путин уйдет с поста после окончания его президентского срока в 2024 году.

Об этом заявил действующий советник лидера РФ и бывший советник, а также зять первого президента России Бориса Ельцина Валентин Юмашев в интервью "Свободной прессе".

"Я думаю, что, если вы спросите Владимира Владимировича сегодня, тот с уверенностью на 99% скажет, что в 2024 году уйдет. Когда Путин пришел в 1999-м, то был уверен, дай Бог, один срок, а если два, то будет самым счастливым человеком на свете, что сможет через два срока наконец-то отдохнуть, как хотел. Он, конечно же, не собирался быть у власти 19 лет", – сказал он.

Владимир Путин УП

По его словам, Борис Ельцин сделал своим преемником именно Путина, так как ему было важно выбрать человека, которому он "мог бы доверить страну" и "который мог бы двигаться в направлении", заданном ранее президентом, продолжая либеральные реформы.

Также он добавил, что тогда лидеру государства было важно, чтобы новый глава РФ был человеком другого поколения. Помимо этого, на его успех повлиял эффект новизны: каждый избиратель увидел в нем "что-то свое".

"Ельцин считал, что поколение людей, которым в 1991 году было по 45−50 лет, должно уйти. Нельзя Россию оставлять на этих людей, которые слишком много из советского в себя взяли", – отметил Юмашев

Борис Ельцин и Владимир Путин ria.ru

При этом Юмашев считает, что Путин изначально не планировал так долго оставаться у власти. Он также оценил вероятность появления нового преемника Путина после его ухода в 2024 году.

"Перефразируя известный анекдот, можно с уверенностью прогнозировать, что вероятность смены президента в России в 2024 году составляет ровно 50%: либо сменится, либо нет. Если же серьезно, то пока преждевременно говорить о возможном преемнике. Точнее, говорить можно, но это будет гаданием на кофейной гуще, – признался он.

Помимо этого, подчеркнул Юмашев, гарантирование неприкосновенности уходящему президенту и ближайшим членам его семьи, которое было одним из условий транзита власти от Ельцина к Путину, может стать традицией – почти так же, как и регулярные президентские помилования по случаю тех или иных праздников.

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