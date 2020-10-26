Finita la Commedia

Вот и всё.

Каждый на тебя будет открыто плевать.

Каждый будет класть на тебя болт.

Каждый будет умножать тебя и твоё скудное умом окружение на ноль.

Хорошие к тебе уже не пойдут.

Умные в ближайшие месяцы уйдут.

Тупые зная, что скоро конец - будут безбожно воровать.

Вертикаль будет тебя ежедневно сливать.

Оппозиция будет тебя круглосуточно шатать.

Силовики будут тебя и твоих друзей-воров системно документировать.

Люди будут тебя с каждым днём все больше ненавидеть.

Ты пр*срал всё.

Пр*срал за полтора года.

ОПЗЖ на марше.

Попов во втором туре.

Сепары возвращаются.

Рыги в местных советах.

А ты.

Ты со своими тупыми друзьями-соратниками в ж*пе.

Нет смысла больше сидеть.

Время вышло - дальше будет только хуже.

Вали.

Вали обратно в своё привычное шапито пока мы ещё можем этот п*здец остановить и что-то изменить.

Результат этих выборов – это не оценка твоих безликих слуг.

Это приговор лично тебе.

Уходи.

Твоё время вышло.

Finita la Commedia

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