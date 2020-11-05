Угрозы безвизу в Украине нет, – Кулеба

Украине удалось предотвратить угрозу потери безвизового режима с Еврозоюзом после скандала с Конституционным судом.

Об этом в эфире "Сніданку с 1+1" рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, после решения КСУ об отмене уголовной ответственности за ложную информацию в декларациях госчиновников ЕС был готов начать процесс приостановки безвиза.

"На минувшей неделе Конституционный суд поставил нас на край пропасти... КСУ разрушил конституционную инфраструктуру, которая является одним из условий безвиза. Безвиз сейчас не шатается, благодаря тому, что были приняты решения, остановившие разрушение системы декларирования", – заявил министр.

Кулеба отметил, что ключевым фактором для сохранения безвиза стало решение правительства хотя бы восстановить доступ к электронным деклараций, внедрение которых в Украине также было одним из условий предоставления безвиза.

По словам главы МИД, украинские международные партнеры были шокированы решением КСУ.

"Они не ожидали, что в принципе такое возможно. У них был шок. Когда... систему восстановили, то они выдохнули с облегчением", – рассказал Кулеба.

Он также отметил, что системные решения теперь нужно принять в парламенте.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что ведущие евродепутаты, занимающиеся в Европарламенте вопросами Украины, выступили против инициативы президента Украины Владимира Зеленского распустить нынешний состав Конституционного суда.