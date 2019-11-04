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4 ноября • обновлено в 21:42
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"Угрожают моим детям": Кива срочно обратился в полицию. Документ

3.8т Читать материал на украинском

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива обратился в полицию из-за угроз его детям.

Заявление оформлено на имя главы Национальной полиции Игоря Клименко. В нем Кива упомянул скандал под зданием Верховной Рады, где нардеп пригрозил неизвестному человеку "отрезать голову".

Политик указал, что его "в течение дня преследовала группа радикально-агрессивно настроенных молодых людей, которые угрожали детям". Кива призвал полицию срочно расследовать ситуацию.

Илья Кива

Илья Кива

zagittya.com.ua

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Кива обратился в полицию

Кива обратился в полицию

Кива обратился в полицию

Кива обратился в полицию

Как писал OBOZREVATEL, комментируя скандал, Кива обвинил в провокациях активиста из Одессы Сергея Стерненко. Он пригрозил ему "наказанием и унижением".

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Персона
Илья Кива
Место
Украина Киев
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Пока вы друг-друга не перебьёте на Украине мира, закона и порядка не будет. Киева, все помнят реализацию блокады Крыма, у Ютуба память хорошая.
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Mega Death
Mega Death
Вся натура xoxлятская на лицо!))) А нас за шо...?
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
а такой крутой с виду! "голову отрежу"...
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