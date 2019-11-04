"Угрожают моим детям": Кива срочно обратился в полицию. Документ

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива обратился в полицию из-за угроз его детям.

Заявление оформлено на имя главы Национальной полиции Игоря Клименко. В нем Кива упомянул скандал под зданием Верховной Рады, где нардеп пригрозил неизвестному человеку "отрезать голову".

Политик указал, что его "в течение дня преследовала группа радикально-агрессивно настроенных молодых людей, которые угрожали детям". Кива призвал полицию срочно расследовать ситуацию.

Илья Кива zagittya.com.ua

Кива обратился в полицию

Кива обратился в полицию

Как писал OBOZREVATEL, комментируя скандал, Кива обвинил в провокациях активиста из Одессы Сергея Стерненко. Он пригрозил ему "наказанием и унижением".

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