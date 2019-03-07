Угрожают детям и связывают с террористами: Зеленский заявил о громких провокациях против него

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявляет, что против него и его семьи и детей готовится ряд провокаций.

"Сейчас власть уже пробила дно. Во-первых, начали прослушивать мой офис. Во-вторых, регистрируют уголовное дело против меня, против "Квартала" — отмывание каких-то там денег", — сказал он в видеообращении на странице в Facebook (чтобы посмотреть, проскролльте страницу до конца).

В-третьих, по словам Зеленского, появилась информация, что специальные люди ищут контакты на территории "ЛНР", чтобы там установить его политические билборды.

Владимир Зеленский Скриншот видео

"Я очень рад, что у нашей власти много друзей среди террористов. Четвертое — депутат из одной партии из трех букв… регистрирует уголовное дело лично против меня", — добавил он.

Также шоумен предположил, что в ближайшее время появится уголовное дело против него, за то, что он "якобы в 2002 году на автомобиле в Черниговской области сбил человека".

"Мы все помним, ничего не забудем, и будет ответ, согласно закону", — заключил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве на крышу офиса Владимира Зеленского неизвестные установили коробку с оборудованием для прослушивания.

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