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Угрожают детям и связывают с террористами: Зеленский заявил о громких провокациях против него

27.5тЧитать материал на украинском

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявляет, что против него и его семьи и детей готовится ряд провокаций.

"Сейчас власть уже пробила дно. Во-первых, начали прослушивать мой офис. Во-вторых, регистрируют уголовное дело против меня, против "Квартала" — отмывание каких-то там денег", — сказал он в видеообращении на странице в Facebook (чтобы посмотреть, проскролльте страницу до конца).

В-третьих, по словам Зеленского, появилась информация, что специальные люди ищут контакты на территории "ЛНР", чтобы там установить его политические билборды.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Скриншот видео

"Я очень рад, что у нашей власти много друзей среди террористов. Четвертое — депутат из одной партии из трех букв… регистрирует уголовное дело лично против меня", — добавил он.

Также шоумен предположил, что в ближайшее время появится уголовное дело против него, за то, что он "якобы в 2002 году на автомобиле в Черниговской области сбил человека".

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"Мы все помним, ничего не забудем, и будет ответ, согласно закону", — заключил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве на крышу офиса Владимира Зеленского неизвестные установили коробку с оборудованием для прослушивания.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Комментарии
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Комментарии на сайте не модерированы
Кіщис Виталий
Кіщис Виталий
Це ж Володіни, брати москалі, використовують його, як корисного ідіота. Або сам піаритья, брудними методами. Пиз**ти не мішки тягати. Що посіяв, те і поженає. Не здивуюсь, якщо його грохнуть, тіж москалі, для жахливок, про київську хунту.
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0
1
Свавильный Николай
Свавильный Николай
Кварталоуважаемый, это сюжеты из обычной политической жизни. Это тебе не со сцены чужие тексты читать. У тебя же ПЕРЕД ГЛАЗАМИ - ярчайший пример, Президент, которого ты так не любишь, а тебе даже во сне снится его кресло. Ты что, слепой? и НЕ ВИДИШЬ как его травят недоумки, кстати, вместе с тобой? Когда (НЕ приведи Господи!) станешь президентом, вот тогда ты ПО-НАСТОЯЩЕМУ поймешь, что значит быть ненавидимым. Порошенко седым стал за три года, а у тебя зубы повыпадают и расшатаются коленки в первый год. НО КАК! Порошенко держит уда-а-р! Куда браться тебе, со@ле...
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6
1
Соснова Лариса
Соснова Лариса
Удивительно что ни карликовый Вова то комплекс наполеона прям зашкаливает, мания вяличия, мания ПРЕСЛЕДОВАНИЯ, "вождизм" мозга, начиная вовки ульянова, вовки пукина, вовки зеленского, это просто театр абсурда
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6
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Любченко Светлана
Любченко Светлана
Соснова Лариса, согласнас вашим мнением !!!
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