"Угрожает войной": Портников раскусил цель Путина по Украине

Президент Российской Федерации Владимир Путин может применить вооруженные силы в Украине для "восстановления территориальной целостности Л/ДНР".

Такое заявление сделал политический обозреватель и журналист Виталий Портников, по итогам выступления лидера Кремля на заседании Валдайского дискуссионного клуба, пишет Zik.

"Самое главное в словах Путина - это фактическая угроза войны, прозвучавшая, когда российский президент сравнил возможные действия украинского руководства по освобождению оккупированных территорий Донбасса с действиями бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили", - отметил он.

Владимир Путин

Портников напомнил, что во время российско-грузинского конфликта на территорию Грузии были введены регулярные части вооруженных сил Российской Федерации, которые вступили в прямые столкновения с армией Грузии и оккупировали часть территории этой страны.

"Учитывая путинское сравнение, можно предположить, что Россия готова к применению собственных вооруженных сил и на украинской территории с похожей целью - "восстановление территориальной целостности народных республик" или даже создания пресловутой "Новороссии", - подчеркнул журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы следующие страны-жертвы России.