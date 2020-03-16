На закрытом заседании фракции "Слуга народа" президент Украины Владимир Зеленский заставляет депутатов выйти на пленарную неделю и проголосовать не только за законопроект о борьбе с распространением коронавируса, но и о рынке земли.

Об этом OBOZREVATEL сообщили источники в Верховной Раде.

Основными условиями получения Украиной кредита от международных организаций является принятие законов о рынке земли и о невозможности возвращения банков экс-владельцам.

Президент настаивает, что если эти законы не примут, то в ближайшие недели Украину ожидает дефолт. А на фоне эпидемии коронавируса это существенно усугубит ситуацию в стране.

Народные депутаты почти от всех фракций не хотят выходить на полноценные пленарные дни, аргументируя это тем, что в случае заражения хотя бы одного из них могут заболеть все народные избранники, что точно усугубит положение дел.

Между тем, уже известно, что 17 марта парламент соберется на внеочередное пленарное заседание. Соответствующее распоряжение подписал глава ВРУ Дмитрий Разумков, сообщило информационное управление аппарата парламента.

В повестке дня заседания указаны несколько пунктов:

принятие законопроекта №3219 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (Covid-19)";

рассмотрение во второй чтении законопроектов о повышении доступности лекарств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются за средства госбюджета;

внесение изменений в Налоговый кодекс в части поддержки плательщиков налогов.

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