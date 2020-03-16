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16 марта • обновлено в 21:32
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Зеленский решил надавить на "слуг" из-за земли, нардепы сопротивляются

5.4т
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На закрытом заседании фракции "Слуга народа" президент Украины Владимир Зеленский заставляет депутатов выйти на пленарную неделю и проголосовать не только за законопроект о борьбе с распространением коронавируса, но и о рынке земли.

Об этом OBOZREVATEL сообщили источники в Верховной Раде.

Основными условиями получения Украиной кредита от международных организаций является принятие законов о рынке земли и о невозможности возвращения банков экс-владельцам.

Президент настаивает, что если эти законы не примут, то в ближайшие недели Украину ожидает дефолт. А на фоне эпидемии коронавируса это существенно усугубит ситуацию в стране.

Народные депутаты почти от всех фракций не хотят выходить на полноценные пленарные дни, аргументируя это тем, что в случае заражения хотя бы одного из них могут заболеть все народные избранники, что точно усугубит положение дел.

Между тем, уже известно, что 17 марта парламент соберется на внеочередное пленарное заседание. Соответствующее распоряжение подписал глава ВРУ Дмитрий Разумков, сообщило информационное управление аппарата парламента.

В повестке дня заседания указаны несколько пунктов:

  • принятие законопроекта №3219 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (Covid-19)";

  • рассмотрение во второй чтении законопроектов о повышении доступности лекарств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются за средства госбюджета;

  • внесение изменений в Налоговый кодекс в части поддержки плательщиков налогов.

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Автор
Юрий Сергиенко
Место
Украина
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
мрaзи, под искусственно созданную панику и отвлечение внимания народа врaги украинского народа-проституировaнные подстилки запада продают Родину и единственное что есть у народа - украинскую землю. Вы будете прокляты украинским народом, как и ваши родители, которые родили выбл*дкoв и воспитали их так, что они продали свою Родину. Будут прокляты ваши дети и внуки на веки-вечные, а вы сами, продажные гaды, будете гореть в aду, мpaзи.
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Українці ! Ми
Українці ! Ми
ЗМІ цілеспрямовано нагнітають паніку у людей, коли ВР тишком буде працювати можливо не на користь Україні:Зміни до Конституції, перегляд мовного Закону, ринок землі. Ще до початку пандемії в лютому місяці "Зелені" з України вивезли 118 тонн медичних масок з фільтром і 408 без фільтра. Пам'ятаємо: Обмеження прав громадян на вільне пересування можливе тільки під час Воєнного стану, тому поки немає Воєнного стану цей закон неконституційний бо він обмежує права та свободи громадян України та осіб які перебувають на території України ! Читайте Конституцію України !
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