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''Угроза третьего тысячелетия'': названо главное оружие против Путина

2.2тЧитать материал на украинском

Эффективным давлением на Россию должны стать санкции, которые затронут оборонно-промышленный комплекс РФ.

Санкционная политика является основным оружием против Кремля, рассказал эксперт по вопросам Крыма, глава наблюдательного совета фонда "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко, передает "Апостроф".

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"Санкционную политику нужно немедленно переосмыслить на всех уровнях: и европейском, и украинском. Сейчас мы видим там относительный хаос. Американцы работают системно, их санкции поняли, и их боятся. Что касается Европы, то ее санкционной политикой, кажется, не управляет никто. Там она отдана на откуп каждого из 28 государств. Проблема в том, что они и контролируют их так же – каждая страна по отдельности. В Украине ситуация еще "веселее": много неясностей и не понятно, кто все контролирует", – отметил эксперт.

Клименко добавил, что санкционная политика – это главное оружие против главной угрозы третьего тысячелетия.

Владимир Путин

Владимир Путин

"Нам в Украине надо методологически, научно, организационно и законодательно все это прописать и предложить свое видение ЕС. Тогда из этого будет польза, и мы сможем рассчитывать на результат. Он и сейчас есть, но надо больше. Над этим надо работать и проводить целостную санкционную политику", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, США пригрозили другу Путина новыми санкциями.

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Юг Руси
Юг Руси
Надо создать новое министерство,по типу - "Майдан иностранных дел" , организовать достойную зарплату и назвать его - "Министерство санкций против России" и всё у вас будет хорошо, главное подобрать правильные кадры и побольше, побольше! )))))))))
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Юг Руси
Юг Руси
У меня даже на примете есть кандидаты на пост министра есть ---Махал Махалыч, ЕбашьРусню, Ильчук А.., Козломордый, Кожедуб Руслан, Бешеная Ватка, во скока, выбирай нихачу )))))))))))
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Питон Каа
Питон Каа
США хотят сдержать Россию в военном плане, а ЕС - в экономическом, вот и вводят санкции против России, которые мешают ЕС с ней торговать. Только вот ЕС этому уже начинает сопротивляться. Торговать они хотят, а не выполнять хотелки США.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Непонятно, что Порошенко контролирует? Он контролирует таких как сам воров и барыг за то, что они делают тоже, что и он умеет оставляя самый жирный кусок ему, и больше ничего, это по состоянию дел в стране видно
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