''Угроза третьего тысячелетия'': названо главное оружие против Путина

Эффективным давлением на Россию должны стать санкции, которые затронут оборонно-промышленный комплекс РФ.

Санкционная политика является основным оружием против Кремля, рассказал эксперт по вопросам Крыма, глава наблюдательного совета фонда "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко, передает "Апостроф".

"Санкционную политику нужно немедленно переосмыслить на всех уровнях: и европейском, и украинском. Сейчас мы видим там относительный хаос. Американцы работают системно, их санкции поняли, и их боятся. Что касается Европы, то ее санкционной политикой, кажется, не управляет никто. Там она отдана на откуп каждого из 28 государств. Проблема в том, что они и контролируют их так же – каждая страна по отдельности. В Украине ситуация еще "веселее": много неясностей и не понятно, кто все контролирует", – отметил эксперт.

Клименко добавил, что санкционная политика – это главное оружие против главной угрозы третьего тысячелетия.

Владимир Путин

"Нам в Украине надо методологически, научно, организационно и законодательно все это прописать и предложить свое видение ЕС. Тогда из этого будет польза, и мы сможем рассчитывать на результат. Он и сейчас есть, но надо больше. Над этим надо работать и проводить целостную санкционную политику", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, США пригрозили другу Путина новыми санкциями.