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Угроза с Азова: Россию разгневал ответный удар Украины

5.6тЧитать новость на украинском

Россия может пересмотреть Конвенцию Монтре о проливах, если Запад поддержит санкции Украины против РФ из-за ситуации в Азовском море.

Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, передает RT. По его словам, инициатива Киева носит "абсолютно неразумный характер".

"Если такие санкции Запад будет принимать, то мы вольны в том числе пересмотреть так называемый договор о проливах. Учитывая, что наши отношения с Турцией сегодня на подъёме, думаю, что Запад сам не очень обрадуется, если такие санкции будем вводить мы", - пояснил он.

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При этом депутат подчеркнул, что проблемы во внутренних водах России и Украины якобы были спровоцированы украинской стороной, задержавшей моряков крымского экипажа судна "Норд".

"В акватории Азовского моря напряжённость всегда присутствовала. Просто украинцы открыли ящик Пандоры, когда арестовали российское рыболовецкое судно", - заключил депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Мининфраструктуры, Россия задержала в Азовском море по меньшей мере 148 украинских судов.

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Petrov Oleg
Petrov Oleg
отпустите рыбаков Норда, суки позорные - вам же хуже
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andrei
andrei
Плять! Свидомиты, объясните, какой такой ОТВЕТНЫЙ удар сделало ваше недогосударство???:-))))
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Малахов Егор
Малахов Егор
Русофашисты...когда повыздыхаете ???
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andrei
andrei
Малахов Егор, Никогда! РУССКИЕ не сдаются:-)
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2
0
andrei
andrei
Малахов Егор, Когда ты себя сам вые№ешь?
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4
0

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