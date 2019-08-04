Угроза для Путина: в США оценили главные козыри Зеленского

Американские журналисты назвали президента Украины Владимира Зеленского угрозой для российского главы Владимира Путина.

Об этом сказано в материале New York Times с названием "Новая проблема Путина в Украине: харизматичный, остроумный соперник", в котором оценивается внешнеполитическая стратегия Украины при новой власти.

Как отметила пресс-секретарь президента Юлия Мендель на странице в Facebook, журналисты считают, что новая команда использует "мягкую силу воздействия".

"Отношения Украины с Россией, которая захватила часть украинской территории в 2014 году и продолжает поддерживать сепаратистов, – тот стержень, вокруг которого вращается немало наиболее острых проблем безопасности Европы.

Господин Зеленский подошел к этому с расчетливой настойчивостью и стратегической щедростью, говоря с русскоязычным населением, где его предшественник с националистическим видением не мог рассчитывать на победу", – пишет автор статьи Эндрю Креймер.

Владимир Зеленский, Владимир Путин. Коллаж ТВ Центр

Он напоминает, что Зеленский в предвыборной кампании обещал положить конец конфликту, что вызвало осторожный оптимизм среди западных дипломатов в отношении единственной активной войны в Европе, которая кипит уже пять лет.

"Он объявил о прекращении огня, которое в основном соблюдается, отвел солдат от линии фронта рядом с одним из КПП, чтобы облегчить доступ гражданских лиц, и заявил о крупном инвестировании в приграничные города на украинской стороне", – отмечает Креймер.

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Он также передает слова одного из западных дипломатов, который пожелал остаться неизвестным. "Дипломат, который говорил только на условиях анонимности, поскольку не был уполномочен говорить публично, описал господина Зеленского как новичка, играющего в игру с высокими ставками и преуспевающего против умелого и опытного противника", - процитировал Креймер.

Как доказательство таких успехов, автор приводит ответ Зеленского на раздачу российских паспортов жителям Донбасса, а также освобождение моряков задержанного российского танкера.

"Зеленский предпочел получить моральное преимущество, а не начинать торговлю пленными", – подчеркнул журналист. Он также отметил, что неизвестно, был ли заход танкера в украинские воды ошибкой или Путин таким образом хотел проверить реакцию нового президента Украины.

В то же время Креймер считает, что администрация Зеленского "представляет собой смесь опытных технократов и друзей-комедиантов, чья нехватка руководящих навыков видна невооруженным глазом".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в команде "Слуги народа" предложили принять изменения в Конституцию и проголосовать за введение национальной автономии для оккупированного Крыма.

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