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Тарас Возняк
Тарас Возняк
Український культурологВсе статьи автора

Угорці встромили нам ніж у спину

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Втратити Закарпаття по кримському сценарію, ми, звичайно, не можемо. Угорщина – не Росія. Угорська армія налічує 19 тис., а українська – більше 200 тис. вояків.

Що стосується націоналістичних настроїв, то в Угорщині є дві тенденції. У них, так само як і в Росії, ситуацію підігріває клептократичний злодійський режим. В даному випадку це режим Орбана, котрий опанував Угорщиною і вже на протязі кільканадцяти років здійснює проект утримання країни під своїм керівництвом. Інструмент, яким він утримує владу - це розпалювання і підбурювання націоналістичних настроїв. Люди, котрі це здійснюють, той самий Орбан, швидше за все не є націоналістами. Це звичайні циніки, так само як і Путін.

Угорці чітко знають, що вони неправі. Інше питання, що ведуть себе нахабно і чесно кажучи, дуже непристойно, забиваючи ножа в спину країні, яка воює. Просто користуються нагодою. Заява того ж самого Сіярто, що видача паспортів – це ледь не їх правила на чужій суверенній території – це вершина політичного хамства.

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Закарпаття – дуже різноманітній регіон. Є два райони, Берегівський і Виноградівський, де проживає велика частина угорського населення або угорськомовного населення. Це теж треба розрізняти поміж собою. Коли греко-католики не можуть прочитати написи церковнослов’янською мовою у своїх церквах, які зробили їхні батьки, то очевидно, що мова йде про населення, яке у свій час було мадяризоване.

До речі, теперішнє Берегово по-угорськи називалося Береґсас. Тобто Саксонський берег. Це означає, що там живуть і німці, яких свого часу теж мадяризували.

Але ці два проблемні райони, Берегівський і Виноградівський, – це 10-15% від усього населення Закарпаття. Всі інші – безумно, українські. Тому про сепарацію Закарпаття мова йти взагалі не може.

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Автор
Тарас ВознякТарас Возняк
Место
Венгрия
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Кугут, это был не нож. :-) И встромили Вам его не в спину - а пониже. Где спина уже теряет своё шляхетное название. :-)
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Богдан Олег, кстати, кугут, об эротических фантазиях. Говоря "не нож" я подразумевал шило, кол, шуруп, иглу и т.д. А Вы соплеменник Ляшко, о чём подумали? :-)
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Богдан Олег, кугут, Богданами традиционно называли приблуд. :-) Типа "бог дал". :-)
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Кісенко Андрій
Кісенко Андрій
Та, може, троха й нижче))) Сіярто - гамно
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Мороз Дмитрий
Мороз Дмитрий
Майданная Украина всё больше похожа на СССР, который просто удерживал территории, доводя жизнь людей на нах до убожества.
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Мороз Дмитрий
Мороз Дмитрий
Лапоть винторогий, на счёт зарплаты, то гастеры от нас к ним, а не наоборот. Это всё, что нужно знать про зарплаты.
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Мороз Дмитрий
Мороз Дмитрий
Лапоть винторогий, зачем мне Урал? Я живу в Украине. Мы ж вроде, в ЕС собрались? Зачем равняться на Урал? Кстати, от нас туда гастеры едут. Значит, там лучше, чем у нас.)
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