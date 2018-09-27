Втратити Закарпаття по кримському сценарію, ми, звичайно, не можемо. Угорщина – не Росія. Угорська армія налічує 19 тис., а українська – більше 200 тис. вояків.

Що стосується націоналістичних настроїв, то в Угорщині є дві тенденції. У них, так само як і в Росії, ситуацію підігріває клептократичний злодійський режим. В даному випадку це режим Орбана, котрий опанував Угорщиною і вже на протязі кільканадцяти років здійснює проект утримання країни під своїм керівництвом. Інструмент, яким він утримує владу - це розпалювання і підбурювання націоналістичних настроїв. Люди, котрі це здійснюють, той самий Орбан, швидше за все не є націоналістами. Це звичайні циніки, так само як і Путін.

Угорці чітко знають, що вони неправі. Інше питання, що ведуть себе нахабно і чесно кажучи, дуже непристойно, забиваючи ножа в спину країні, яка воює. Просто користуються нагодою. Заява того ж самого Сіярто, що видача паспортів – це ледь не їх правила на чужій суверенній території – це вершина політичного хамства.

Новости В Литве кремлевским крысам так свободно действовать не дали бы

Закарпаття – дуже різноманітній регіон. Є два райони, Берегівський і Виноградівський, де проживає велика частина угорського населення або угорськомовного населення. Це теж треба розрізняти поміж собою. Коли греко-католики не можуть прочитати написи церковнослов’янською мовою у своїх церквах, які зробили їхні батьки, то очевидно, що мова йде про населення, яке у свій час було мадяризоване.

До речі, теперішнє Берегово по-угорськи називалося Береґсас. Тобто Саксонський берег. Це означає, що там живуть і німці, яких свого часу теж мадяризували.

Але ці два проблемні райони, Берегівський і Виноградівський, – це 10-15% від усього населення Закарпаття. Всі інші – безумно, українські. Тому про сепарацію Закарпаття мова йти взагалі не може.