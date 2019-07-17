Розыск и связь с ОПГ: всплыли скандальные факты о "слуге народа" Тищенко

“Новые лица” — тренд украинской политики на внеочередных парламентских выборах 2019 года. Правда, отнюдь не всегда такие люди в политике отличаются чистой репутацией и профессионализмом.

Так, к примеру, от партии “Слуга народа” по одномандатному округу в Киеве идет шоумен и ведущий Николай Тищенко. Известен он не только своими ресторанами, но и связями с криминальным миром, а также пребыванием в уголовном розыске.

Какие “скелеты в шкафу” прячет кандидат в Верховную Раду — в материале OBOZREVATEL.

Член ОПГ из 90-х

О бурной и одиозной биографии Тищенко слышно достаточно много. Ранее шоумен имел воровскую кличку "Коля Оболонский". В 90-х он якобы был хорошо известен в уголовных кругах. Дело в том, что одна из первых квартир Тищенко зарегистрирована по Оболонскому проспекту. Оттуда и пошла кличка “Оболонский”.

“Даже не знаю — плакать или смеяться. Ревизор и владелец ресторанов Николай Тищенко, которого сейчас знают, как “Закусенца”, а в 90-е ласково звали “Коля Оболонский”. Так вот, Коля Тищенко — в прошлом член ОПГ, а сейчас известный бизнесмен — купил место в Зе!Команде”, — утверждал источник издания.

Если говорить более детально, то в 90-х Николай Тищенко был тесно связан с командой ОПГ “Савлохи”. Речь идет о братьях Руслане, Теймуразе и Борисе, которые в середине 90-х активно промышляли на территории столицы. Начинали они со спорта — к примеру, Борис Савлохов был чемпионом по вольной борьбе СССР среди юниоров, а также уже в составе Вооруженных Сил.

Как пишет близкое к правоохранительным кругам издание ОРД, в группировке Тищенко выполнял роль “бригадного”.

“У него хороший нефтяной бизнес, и он посчитал, что отстегивать в "общак" деньги от этого бизнеса — неразумно. Тем более, лидер своего преступного сообщества начал терять авторитет. Кроме страсти к зеленому сукну, обходившейся в значительные суммы, "Борик" огромные деньги вкладывал в спорт. Это ему нравилось, спортивная борьба была его второй страстью”, — говорится в публикации.

Николай Тищенко

В то время ОПГ занималась разного рода преступлениями. К примеру, выполняла роль бандитской охраны для столичных ресторанов за 10% от выручки. Огромные деньги принесло и занятие с пошивом модных шуб, а также разборки с другими криминальными авторитетами.

По информации издания, “расставание” между членами ОПГ и Тищенко было громким. Не обошлось и без "стрелки" с участием Тимура и Руслана Савлохов.

“Обострение отношений с "Колей Оболонским" — "бригадиром", который взял курс на "откол" от группировки. Братья Тимур и Руслан пытались вразумить Николая Тищенко.

Но он назначил "стрелку" в офисе "Дженерал Моторс" (которое "крышевала" братья), "Оболонский" приехал в сопровождение двадцати человек. И несмотря на угрозы со стороны братьев, он остался при своем мнении. Однако после этого стал передвигаться по городу в сопровождении охраны”, — отмечает автор материала.

Руслан Савлохов (крайний слева) с членами ОПГ cripo

Но это не единственные криминальные связи ресторатора. В свое время он был связан и с Олегом Крапивиным. По информации издания Компромат, Крапивин держал под контролем несколько группировок, которые занимались вымогательством и продажей наркотиков, "смотрящие" от ныне сидящего в тюрьме лидера ОПГ "Журавлей" — Вити Журавля.

“Был дружен с покойным Максимом Курочкиным. Неформально входил в состав компании "Росукрэнерго". Вместе с Корогодским и Меламудом является совладельцем торгово-развлекательного центра "Дрим-Таун". В 2004 году организовывал бандитов для разгона первого Майдана. В этот год в его ресторане "Шехерезада" был найден план убийства лидеров Оранжевой революции.

Дружен с российским политтехнологом Игорем Шуваловым. Имеет тесные связи с российскими бизнесменами, криминалитетом и, возможно, спецслужбами”, — указано в материале.

Разбои и розыск

На неоднозначное прошлое Тищенко указывает и ряд фактов, попавших в распоряжение OBOZREVATEL. Как оказалось, нынешний кандидат в народные депутаты находился в розыске в 1999 году. Он проходил по статье 358 Уголовного кодекса “Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов”.

Информация о розыске Тищенко

3 июня 1999 года Николай Тищенко и вовсе скрылся от следствия. Искали его правоохранители на протяжении нескольких недель. Еще ряд нарушений произошли с Тищенко уже в начале 2000-х.

Так, в августе 2002 года будущий известный ресторатор попал в поле зрение милиции по статье 173 “Мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам и другие подобные действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан”. Отделался он тогда лишь штрафом.

К слову, на бурную молодость Тищенко обратили внимание и его поклонники. Так, еще в октябре 2017 года он опубликовал фото с оголенным торсом на одной из яхт в Турции. Было видно, что живот Тищенко покрыт шрамами. Подписчики предположили, что эти увечья он получил еще в конце 90-х.

Строит с нарушениями Тищенко и свой ресторанный бизнес. В марте 2013 года Генеральная прокуратура открыла уголовное дело "по факту самовольного строительства в центре Киева трех ресторанов". Эти три ресторана — "Сейф", "Апрель", "Ришелье", сообщили в прокуратуре Киева. Все они принадлежат Николаю Тищенко.

Николай Тищенко

Все бы ничего, но Николай Тищенко на данный момент является кандидатом в народные депутаты от президентской партии "Слуга народа". Идет ресторатор по мажоритарному 219 округу в городе Киеве. Учитывая такое криминальное прошлое шоумена и ресторатора, "новым лицом" его назвать достаточно сложно.

Продолжение следует...

Если вы располагаете информацией о скандальных фактах из биографии кандидатов, представленных в списках политических партий на выборы-2019 в Верховную Раду, просим сообщать в редакцию. Украинцы заслуживают знать правду!

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!