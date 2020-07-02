Уголовная ответственность за прослушивание топ-чиновников: Ермак объяснил суть идеи

Введение уголовной ответственности за публикацию прослушивания разговоров чиновников, которую инициировали в Офисе президента, не будет угрожать свободе слова в Украине.

Об этом в комментарии "Новому времени" заявил глава ОП Андрей Ермак. По его словам, такой шаг призван защитить иностранных партнеров во время их бесед с украинскими высшими чиновниками.

"Цель этой инициативы – убрать токсичность с имиджа Украины, перестать ассоциироваться с пленками и скандалами. И здесь неважно, публикуются они для достижения внутренних украинских политических целей или геополитических результатов", – отметил он.

Глава Офиса президента подчеркнул, что в любом случае в обнародовании таких записей есть угроза для интересов нашей страны. Правда, никаких наработок по внедрению уголовной ответственности за это нет – все на уровне только идеи.

Ермак добавил, что перед написанием законопроекта в окружении президента Владимира Зеленского хотят проконсультироваться с экспертами.

Кроме этого, он утверждает, что предложенная инициатива не коснется публикации аудиозаписей разговоров, которые "свидетельствуют о преступлениях высших должностных лиц Украины", в частности, коррупционных.

"Она не будет распространяться на работу журналистов и не будет представлять угрозы для свободы слова", – подытожил Ермак.

Как сообщал OBOZREVATEL Офис президент Украины готовит проект закона, который будет предусматривать наказание за публикацию секретных разговоров чиновников. Глава ОПУ Андрей Ермак заявил, что такой закон необходим для "защиты государственной безопасности".