Уголовка за "фальстарт": избирком в Сумах поймали на подписях протоколов до конца выборов

В одной из избирательных комиссий Сум зафиксировали подписание протоколов подсчета голосов до окончания внеочередных выборов в Верховную Раду Украины.

В этой связи полиция открыла уголовное производство, рассказала Укринформу руководитель отдела коммуникации полиции Сумской области Эльвира Биганова.

"Установлено, что председателем и секретарем одной из избирательных комиссий досрочно, до завершения процесса голосования, были подписаны протоколы о подсчете голосов избирателей. Данное нарушение было выявлено представителями Гражданской сети ОПОРА совместно с полицейскими", – отметила она.

Подсчет голосов Факти ICTV

На место происшествия выехала и работает следственно-оперативная группа Сумского городского отдела полиции, которая начала первоочередные следственные действия и изъяла заранее подписанные протоколы.

Действия нарушителей правоохранители квалифицировали по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса (подписание протокола о подсчете голосов избирателей на избирательном участке до его заполнения).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье на одном из избирательных участков на внеочередных парламентских выборах распылили слезоточивый газ, из-за чего подсчет голосов пришлось приостановить.

Тем временем во Львовской, Волынской области и Одессе на нескольких избирательных участках пропало электричество и голоса пришлось считать при фонариках.

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