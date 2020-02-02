Уехала из его дома: СМИ узнали о разрыве Богдана с девушкой

Глава Офиса президента Андрей Богдан расстался со своей девушкой – совладелицей бренда купальников и нижнего белья La Marе Анастасией Сличной.

Об этом пишет со ссылкой на источники в окружении Богдана издание "Страна". Сообщается, что после Нового года главу Офиса президента часто можно было заметить в подавленном состоянии, что объясняется кризисом в личной жизни.

"Он был в какой-то апатии, работал спустя рукава, уходил из Офиса в часа два-три дня. Выглядел очень грустным. Стал избегать посещения публичных мероприятий", – рассказал изданию один из знакомых Богдана.

Источники из близкого окружения главы ОП говорят, что "Анастасия уехала из его дома в Конча-Заспе. Их отношения на паузе. Из-за этого Андрей некоторое время был в подавленном состоянии. Но сейчас уже отошел и вновь включился в работу".

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В последние дни декабря Анастасия Сличная отмечала двойной праздник: день рождения и годовщину отношений с Андреем Богданом.

Сличная рассказывала, что в 2018 году Богдан пришел ее поздравить и с того момента между ними завязались отношения: "С Андреем мы знакомы давно, нас связывала общая компания. Мы часто пересекались на совместных мероприятиях, вечеринках и ужинах. Андрей очень умный, порядочный, целеустремленный мужчина, я разделяю его жизненные принципы и ценности, кстати, он обладает уникальным чувством юмора. Более близко общаться мы начали в конце прошлого года. Андрей пришел ко мне на день рождения и украл мое сердце".

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Вместе Анастасия и Андрей провели зимние каникулы за границей. А вот по возвращении в Киев, в средине января, у Богдана и Сличной начался кризис в отношениях. Они разъехались.

Вскоре Анастасия сама полетела на выходные в Рим (Италия), а Андрей через несколько дней засветился в командировке в Одессе.

Анастасия Сличная в Риме facebook.com

"Да, все не так гладко. Никто никого не скрывал, за год они много где вместе побывали. Праздники, компания, совместные фото. Это в какой-то мере обязывает. Может, конечно, помирятся. Но сейчас живут отдельно", – говорит источник и добавляет, что пара планирует "остаться друзьями".

Напомним, что Андрей Богдан – отец четверых дочерей. Анастасия Сличная в своих интервью рассказывала, что поддерживает с детьми главы ОП хорошие, теплые отношения.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Богдан, который ранее постоянно сопровождал лидера, внезапно перестал появляться на публичных мероприятиях с ним, однако от дел не отошел.

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