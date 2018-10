Удар в спину Кремлю: российские дипломаты пошли на благородный жест с картой Крыма

Посольство Российской Федерации в Танзании изобразило карту страны без оккупированного украинского Крыма.

Соответствующе изображение опубликовано в микроблоге диппредставительства в Twitter. Так, дипломаты изобразили российскую территорию, наложив на страны Африки и Ближнего Востока. Аннексированный Крым на карте, в отличие от многих оскандалившихся иностранных фирм, они не изобразили.

Представительство Украины в ООН поблагодарило российских дипломатов за благородный жест, на который они пошли вопреки заявлениям властей РФ о "законности" захвата украинского полуострова.

"Выражаем уважение российскому посольству в Танзании и представительству России в ООН за корректную карту, где Крым принадлежит Украине", – сказано в сообщении.

Kudos to @rusembtz and @RussiaUN for using a correct map reiterating #CrimeaIsUkraine. An example for others @MID_RF to follow https://t.co/BRLZPg02N9 pic.twitter.com/PNoC6hXRoM