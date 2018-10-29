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Удар в спину Кремлю: российские дипломаты пошли на благородный жест с картой Крыма

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Посольство Российской Федерации в Танзании изобразило карту страны без оккупированного украинского Крыма.

Соответствующе изображение опубликовано в микроблоге диппредставительства в Twitter. Так, дипломаты изобразили российскую территорию, наложив на страны Африки и Ближнего Востока. Аннексированный Крым на карте, в отличие от многих оскандалившихся иностранных фирм, они не изобразили.

Представительство Украины в ООН поблагодарило российских дипломатов за благородный жест, на который они пошли вопреки заявлениям властей РФ о "законности" захвата украинского полуострова.

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"Выражаем уважение российскому посольству в Танзании и представительству России в ООН за корректную карту, где Крым принадлежит Украине", – сказано в сообщении.

Удар в спину Кремлю: российские дипломаты пошли на благородный жест с картой Крыма

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии ранее напечатали карту мира, в которой Крым причислили к России.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликт
Место
Танзания
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andreyev andrei
andreyev andrei
Два раза перечитал. Обоз, переведите! Что наложили дипломаты на африку? Зачем твиттер?😧
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