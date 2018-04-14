Удар США по Сирии: появилось объяснение медлительности Трампа

Нынешнее обострение вокруг конфликта в Сирии закончится показательными ракетными ударами США по заведомо согласованных с Кремлем целям.

Такое убеждение в эфире ObozTV выразил эксперт по управлению репутацией и международным отношениям Борис Тизенгаузен.

"Эта кампанию по информационному нагнетанию, она больше похожа на пиар-кампанию. Если мы вспомним первый сценарий, когда за химическое оружие был произведен удар по позициям Асада, то не было никакой пиар-кампании. Тихо и спокойно ударили по аэродрому, а сейчас это больше похоже на психологическое давление", - отметил он.

По словам эксперта, предыдущей риторикой глава США Дональд Трамп уже обязал себя нанести удар по позициям Асада.

"Сейчас у него довольно странное положение. Он сказал А, но не говорит Б. Срок ультиматума прошел, ударить необходимо и я думаю, что удар будет произведен, но уже такой чисто номинальный по позициям, откуда пророссийские и частные, и регулярные армии будут отведены. Потому что ничего не сделав, Трамп очень серьезно навредит своей репутации. Думаю, сейчас проходит договоренность о том, чтобы россияне отвели из возможных точек удара свои войска и силы, и этот удар будет больше картинным, чтобы все успокоились", - подчеркнул Тизенгаузен.

При этом он навел пример с недавним конфликтом вокруг ядерных испытаний КНДР.

"Мы же помним, как ничем закончилось с Северной Корее. Здесь будет такая же история. Трамп человек импульсивный и правильно говорят некоторые персонажи из Белого дома, что телефон у него вместе с Твиттером нужно отбирать", - подытожил эксперт.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в США заявили о возможном ракетном ударе в ответ на химическую атаку в сирийской Думе, в результате которой погибло 150 человек.

Позже Трамп в Twitter призвал Россию приготовиться к ракетному удару по Сирии.