Удар по России: Украина обратилась к миру с важным требованием по плененным морякам

Министерство иностранных дел Украины обратилось к дружественным странам с призывом увеличить давление на Россию для освобождения плененных украинских моряков.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр иностранных дел Павел Климкин, уточнив, что соответствующие письма были направлены 1 июня.

"Отправили обращение ко всем министрам иностранных дел из стран наших друзей и партнеров с просьбой и требованием давить на РФ для выполнения решения Международного Трибунала в Гамбурге", – написал он.

"Мы должны сделать все возможное политически и через национальные морские администрации", – добавил Климкин.

Пленные моряки

Сьогодні відправили звернення до всіх міністрів закордонних справ з країн наших друзів та партнерів з проханням і вимогою тиснути на РФ для виконання рішення Міжнародного Трибуналу у Гамбурзі. Маємо зробити все можливе політично і через національні морські адміністрації. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) June 1, 2019

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