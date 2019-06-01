Удар по России: Украина обратилась к миру с важным требованием по плененным морякам

Министерство иностранных дел Украины обратилось к дружественным странам с призывом увеличить давление на Россию для освобождения плененных украинских моряков.
Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр иностранных дел Павел Климкин, уточнив, что соответствующие письма были направлены 1 июня.
"Отправили обращение ко всем министрам иностранных дел из стран наших друзей и партнеров с просьбой и требованием давить на РФ для выполнения решения Международного Трибунала в Гамбурге", – написал он.
"Мы должны сделать все возможное политически и через национальные морские администрации", – добавил Климкин.
Пленные моряки
Сьогодні відправили звернення до всіх міністрів закордонних справ з країн наших друзів та партнерів з проханням і вимогою тиснути на РФ для виконання рішення Міжнародного Трибуналу у Гамбурзі. Маємо зробити все можливе політично і через національні морські адміністрації.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) June 1, 2019
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 ноября 2018 года корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.
Все 24 члена их экипажей попали в плен, трое моряков получили ранения.
Все 24 захваченных украинских моряка признали себя военнопленными.
17 апреля 2019 года суд продлил арест украинцам до 24-26 июля.
10 мая в Международном трибунале по морскому праву прошли слушания о незаконном задержании Россией 24 украинских моряков.
25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву удовлетворил иск Украины и обязал Россию немедленно вернуть три украинских военно-морских корабля и отпустить 24 пленных моряков.
В МИД Украины спрогнозировали, что Россия выполнит решение Международного морского трибунала по захваченным в плен украинским морякам, однако сделает это в присущей Кремлю манере.
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