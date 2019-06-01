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Удар по России: Украина обратилась к миру с важным требованием по плененным морякам

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Министерство иностранных дел Украины обратилось к дружественным странам с призывом увеличить давление на Россию для освобождения плененных украинских моряков.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр иностранных дел Павел Климкин, уточнив, что соответствующие письма были направлены 1 июня.

"Отправили обращение ко всем министрам иностранных дел из стран наших друзей и партнеров с просьбой и требованием давить на РФ для выполнения решения Международного Трибунала в Гамбурге", – написал он.

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"Мы должны сделать все возможное политически и через национальные морские администрации", – добавил Климкин.

Пленные моряки

Пленные моряки

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Темы
Обострение в Азовском мореРоссийско-украинский конфликт
Персона
Павел Климкин
Место
Украина
Теги
пленные морякиМинистерство иностранных дел УкраиныРоссия
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