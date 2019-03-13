"Удар по Кремлю!" Портников объяснил, почему Россия не считается с ЕС

Россия прилагает все усилия для того, чтобы продемонстрировать преимущества права силы в мире, финансирует движения, борющиеся за развал Евросоюза, организовывает диверсии в европейских городах.

Об этом заявил журналист Виталий Портников в блоге для "Крым.Реалии", комментируя решение Европарламента о прекращении стратегического партнерства с РФ.

"И это – помимо действий, которые подрывают международное право: фактическая оккупация Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья, части Донбасса, аннексия Крыма", – напомнил он.

"Думаю, важно, впрочем, не только то, что Европейский парламент не считает Россию стратегическим партнером ЕС. Важно то, что сама Россия, похоже, вовсе не считает – и никогда не считала – Европейский союз своим стратегическим партнером. Само существование ЕС, клуба равноправных партнеров, является настоящим ударом по кремлевским представлениям о политике. Кремль не приемлет равноправия", – подчеркнул журналист.

ТСН

По его словам, для того, чтобы в этом убедиться, достаточно вспомнить не только о перипетиях российско-украинских отношений, но и о том, как в Москве относятся к такому своему "союзнику", как лукашенковская Беларусь – давят и давят, и то, что в европейской политике возможно не давление, а уважение, – выглядит как настоящее оскорбление для Кремля.

Портников добавил, что Москве удобнее было бы иметь дело не с относительно сплоченным клубом европейских стран, а с "европейским концертом" оппонентов и конкурентов, как это было до мировых войн.

"И, очевидно, Россия очень хочет этим концертом дирижировать: подзуживать одних, обманывать других, давить на третьих. Похоже, никакой другой внешней политики почти никогда и не было ни у Российской империи, ни у Советского Союза, ни у Российской Федерации. Вот почему Россия не может быть стратегическим партнером Евросоюза и цивилизованного мира в целом – пока не изменится сама", – заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 марта Европарламент заявил, что Россия больше не является стратегическим партнером Евросоюза, и поэтому Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 1994 года нужно пересмотреть.

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