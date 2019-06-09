"УДАР" Кличко принял радикальное решение по выборам: все подробности

Партия "УДАР" мэра Киева Виталия Кличко приняла решение выдвигать на внеочередные выборы в Верховную Раду Украины только кандидатов на мажоритарных избирательных округах.

Об этом собщается на официальной странице политической силы в Twitter. "Партия "УДАР" на досрочных парламентских выборах выдвинет кандидатов только по мажоритарным избирательным округам. По списку политическая сила кандидатов не будет выдвигать. Такое решение принял съезд партии", – говорится в сообщении.

Виталий Кличко Twiter "УДАРА"

На сайте"УДАРА" боле детально разъяснили причины такого формата участия в парламентских выборах.

"Многие политические силы идут на эти выборы. Мы понимаем насколько сложными они будут. И прежде всего – для украинских избирателей. Очень важно, чтобы люди руководствовались не эмоциями, не красивыми лозунгами, а прагматичным выбором тех, кто идет в парламент действительно работать на Украину", – отметил Кличко.

"Важно, чтобы голоса за демократические силы, которые будут предлагать реальный план изменений и преобразований, были рассеяны. чтобы не произошло реванша тех сил, против которых мы боролись на Майдане. Поэтому на эти досрочные выборы от "УДАРА "пойдут мажоритарщики, которые готовы эффективно работать в округах, отчитываться перед людьми и воплощать запросы своих избирателей", – добавил он.

Лидер партии отметил, что провел много переговоров об объединении усилий с различными демократическими силами. "К сожалению, в силу ряда причин, такого большого объединения не произошло. Хотя, отмечу, я своим собственным амбициям никогда преимущества не предоставлял. И продемонстрировал это и в 2014 году, и теперь", – сказал Кличко.

Он подчеркнул, что "УДАР" будет кардинально обновлять партию, преодолеет сложные вызовы, возникшие в нынешней ситуации, и в дальнейшем намерен воплощать те программные принципы, с которыми всегда шел к людям.

"Я, как и заявлял ранее, остаюсь работать в Киеве. У меня, как у мэра столицы, еще много обязательств перед киевлянами, которые я должен реализовать. И, да, я понимаю насколько ожесточенной будет борьба, в частности в столице. Уже развернута грязная кампания против меня, льется ложь и манипуляции. Но скажу одно: я делаю все открыто, искренне и много работаю над тем, чтобы Киев менялся и становился комфортнее и привлекательнее", –резюмировал Кличко.

В свою очередь, журналист Соня Кошкина обнародовала фамилии депутатов-мажоритарщиков от "УДАРА".

"УДАР" списком тоже не идет. Что и следовало ожидать. Идут 25 мажоритарщиков", – написала она на своем Telegram-канале и опубликовала поименный список с округами на сайте lb.ua.

№89 (Снятын) – Юрий Соловей , депутат Верховной Рады.

№90 (Белая Церковь) – Владимир Костиков , помощник нардепа Артура Палатного.

№91 (Фастов, Макаров) – Орест Криштофович , помощник Артура Палатного.

№92 (Узин) – Александр Канюра , помощник Артура Палатного.

№93 (Мироновка, Переяслав-Хмельницкий) – Николай Головин , помощник нардепа Олега Великина.

№94 (Обухов, Васильков) – Богдан Зайцев , помощник Артура Палатного.

№95 (Ирпень) – Мирослава Смирнова , глава Киевско-Святошинской РГА.

№96 (Вишгород, Буча) – Сергей Федорченко , помощник Артура Палатного.

№98 (Борисполь) – Игорь Левитас , депутат Бориспольского горсовета.

№115 (Львов) – Владимир Квурт , мэр города Винники.

№116 (Львов) – Роман Грицевич , депутат Львовского горсовета.

№119 (Броды) – Сергей Ивах , депутат Львовского горсовета.

№125 (Старый Самбор) – Марьян Антошик , депутат Старосамборского горсовета.

№126 (Стрый) – Андрей Кит , депутат Верховной Рады.

№163 (Тернополь) – Игорь Побер , депутат Верховной Рады.

№209 (Нежин) – Александр Харченко , депутат Киевсовета.

№220 (Киев) – Валентин Мондриевский, замглавы Киевгорадминистрации.

Партія "УДАР" на дострокових парламентських виборах висуне кандидатів тільки в мажоритарних виборчих округах. За списком політична сила кандидатів не висуватиме. Таке рішення ухвалив з’їзд партії. pic.twitter.com/dgHxOBwg6e — УДАР Віталія Кличка (@udarKlichko) 9 июня 2019 г.

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23 мая в Верховный суд Украины подали жалобу на указ Зеленского.

24 мая группа народных депутатов из фракции "Народный фронт" внесла в Конституционный Суд представление о неконституционности указа.

Большая палата Конституционного суда Украины на заседании приняла постановление о рассмотрении указа президента о роспуске ВР в форме устного производства.

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