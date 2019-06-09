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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/Новости политики

"УДАР" Кличко принял радикальное решение по выборам: все подробности

3.2тЧитать материал на украинском

Партия "УДАР" мэра Киева Виталия Кличко приняла решение выдвигать на внеочередные выборы в Верховную Раду Украины только кандидатов на мажоритарных избирательных округах.

Об этом собщается на официальной странице политической силы в Twitter. "Партия "УДАР" на досрочных парламентских выборах выдвинет кандидатов только по мажоритарным избирательным округам. По списку политическая сила кандидатов не будет выдвигать. Такое решение принял съезд партии", – говорится в сообщении.

Виталий Кличко

Виталий Кличко

Twiter "УДАРА"

На сайте"УДАРА" боле детально разъяснили причины такого формата участия в парламентских выборах.

"Многие политические силы идут на эти выборы. Мы понимаем насколько сложными они будут. И прежде всего – для украинских избирателей. Очень важно, чтобы люди руководствовались не эмоциями, не красивыми лозунгами, а прагматичным выбором тех, кто идет в парламент действительно работать на Украину", – отметил Кличко.

"Важно, чтобы голоса за демократические силы, которые будут предлагать реальный план изменений и преобразований, были рассеяны. чтобы не произошло реванша тех сил, против которых мы боролись на Майдане. Поэтому на эти досрочные выборы от "УДАРА "пойдут мажоритарщики, которые готовы эффективно работать в округах, отчитываться перед людьми и воплощать запросы своих избирателей", – добавил он.

Лидер партии отметил, что провел много переговоров об объединении усилий с различными демократическими силами. "К сожалению, в силу ряда причин, такого большого объединения не произошло. Хотя, отмечу, я своим собственным амбициям никогда преимущества не предоставлял. И продемонстрировал это и в 2014 году, и теперь", – сказал Кличко.

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Он подчеркнул, что "УДАР" будет кардинально обновлять партию, преодолеет сложные вызовы, возникшие в нынешней ситуации, и в дальнейшем намерен воплощать те программные принципы, с которыми всегда шел к людям.

"Я, как и заявлял ранее, остаюсь работать в Киеве. У меня, как у мэра столицы, еще много обязательств перед киевлянами, которые я должен реализовать. И, да, я понимаю насколько ожесточенной будет борьба, в частности в столице. Уже развернута грязная кампания против меня, льется ложь и манипуляции. Но скажу одно: я делаю все открыто, искренне и много работаю над тем, чтобы Киев менялся и становился комфортнее и привлекательнее", –резюмировал Кличко.

В свою очередь, журналист Соня Кошкина обнародовала фамилии депутатов-мажоритарщиков от "УДАРА".

"УДАР" списком тоже не идет. Что и следовало ожидать. Идут 25 мажоритарщиков", – написала она на своем Telegram-канале и опубликовала поименный список с округами на сайте lb.ua.

  • №89 (Снятын) – Юрий Соловей, депутат Верховной Рады.

  • №90 (Белая Церковь) – Владимир Костиков, помощник нардепа Артура Палатного.

  • №91 (Фастов, Макаров) – Орест Криштофович, помощник Артура Палатного.

  • №92 (Узин) – Александр Канюра, помощник Артура Палатного.

  • №93 (Мироновка, Переяслав-Хмельницкий) – Николай Головин, помощник нардепа Олега Великина.

  • №94 (Обухов, Васильков) – Богдан Зайцев, помощник Артура Палатного.

  • №95 (Ирпень) – Мирослава Смирнова, глава Киевско-Святошинской РГА.

  • №96 (Вишгород, Буча) – Сергей Федорченко, помощник Артура Палатного.

  • №98 (Борисполь) – Игорь Левитас, депутат Бориспольского горсовета.

  • №115 (Львов) – Владимир Квурт, мэр города Винники.

  • №116 (Львов) – Роман Грицевич, депутат Львовского горсовета.

  • №119 (Броды) – Сергей Ивах, депутат Львовского горсовета.

  • №125 (Старый Самбор) – Марьян Антошик, депутат Старосамборского горсовета.

  • №126 (Стрый) – Андрей Кит, депутат Верховной Рады.

  • №163 (Тернополь) – Игорь Побер, депутат Верховной Рады.

  • №209 (Нежин) – Александр Харченко, депутат Киевсовета.

  • №220 (Киев) – Валентин Мондриевский, замглавы Киевгорадминистрации.

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  • 21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.

  • 22 мая Верховная Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об изменении системы выборов народных депутатов.

  • 23 мая в Верховный суд Украины подали жалобу на указ Зеленского.

  • 24 мая группа народных депутатов из фракции "Народный фронт" внесла в Конституционный Суд представление о неконституционности указа.

  • Большая палата Конституционного суда Украины на заседании приняла постановление о рассмотрении указа президента о роспуске ВР в форме устного производства.

  • Окончательный вердикт будет вынесен 11 июня 2019 года.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина
Тег
Партия УДАР
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Чан Джеки
Чан Джеки
ОЧЕНЬ ХОТЕЛОСИ ЧТОБЫ ВИТАЛЯ ТЫ УШЕЛ.
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