''Удачи на выборах!'' Тимошенко встретилась с лидером сепаратистов Каталонии

Скандальный экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон встретился в Женеве (Швейцария) с лидером партии "Батьківщина" и кандидатом в президенты Украины Юлией Тимошенко.

"Сегодня на форуме Кран-Монтан было приятно приветствовать Юлию Тимошенко, бывшего премьер-министра Украины. Я желаю ей успеха на следующих президентских выборах в Украине", - написал Пучдемон в Twitter, прикрепив фото с политиком.

В свою очередь пресс-секретарь Тимошенко Наталья Лысова в комментарии "Европейской правде" заявила, что у лидера "Батьківщини" не было переговоров или полноценной встречи с Пучдемоном, а совместное фото политиков было сделано во время короткого приветствия.

Она, в частности, категорически опровергла информацию о встрече политиков: "Никакой встречи Пучдемона с Тимошенко не было вообще". По словам Лысовой, Пучдемон якобы сам подошел к Тимошенко, чтобы пожать ей руку.

Напомним, Пучдемон добивался отделения Каталонии от Испании и был вынужден уехать из страны из-за уголовного преследования за свою деятельность. Его обвиняют в организации восстания.

Ранее была информация, что после того, как суд отменил европейские и международные ордера на арест Пучдемона, он переехал в Бельгию. При этом испанские ордера на арест остаются в силе.

Today in @CransMontanaF, it’s been a pleasure to greet Mrs @TymoshenkoUA, former Ukrainian Prime Minister. I wish her good luck for next presidential elections in the Ukraine. pic.twitter.com/MH9TPrPjgo