"Учитывая опыт с Иванисовым": в "Слуге народа" рассказали, как будут отбирать кандидатов на выборы

Глава партия "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что политсила учтет ошибки избирательной кампании в Верховную Раду и подойдет к отбору своих кандидатов на местных выборах более тщательно.

Как он рассказал "Интерфаксу", во время выборов в парламент у партии было мало времени. Сейчас же, по словам Корниенко, его достаточно.

"Надо более тщательно отбирать. Главное – это время, а у нас его не было: было две недели – месяц от силы. Здесь у нас есть фактически полгода. И этот отбор мы в идеале видим с марта по июль!", – сказал Корниенко.

Александр Корниенко Гордон

По его словам, "будет и проверка безопасности более плотная, учитывая прошлый опыт таких кейсов, как у Иванисова, которые тяжело со старта разгадать". Корниенко также рассказал, что кандидаты в депутаты пройдут "и онлайн-обучение, как элемент отбора, чтобы понять мотивацию людей", и оффлайн-обучение.

"В результате депутаты будут более подготовленными. Таким образом, мы уходим от классического формирования местных команд, когда кто-то с какими-то списками куда-то приходил и говорил: "Это классные ребята и надо их брать!". Их брали, а потом они 5 лет в совете занимались невесть чем", – отметил Корниенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, народные депутаты от фракции "Слуга народа" действительно поедут на учебу в Соединенные Штаты Америки.

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