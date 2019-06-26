"Учи историю Украины!" Зеленского ярко потроллили за ляп с войной. Видео

Президенту Украины Владимиру Зеленскому подарили учебник по истории, в котором расписаны события Второй мировой войны.

Как пояснил в Facebook политический и общественный деятель Андрей Юсов, книга передана в Администрацию президента, чтобы глава государства не искажал факты истории.

"22 июня 1941 года началась советско-немецкая война. Однако в Администрации президента нам сообщили, что это фактически было начало Второй мировой войны для Украины. Но это ошибка. И даже фраза "война вошла в наш дом" не является уместной, ведь СССР был "тюрьмой народов". А ВМВ началась 1 сентября 1931 года, когда нацистская Германия и СССР напали на Польшу. А в Украину война пришла еще раньше, в марте 1939 года, когда Венгрия напала на украинское Закарпатье", – пояснил он.

Юсов отметил, что учебник за 10-класс пригодится Зеленскому, чтобы в дальнейшем не было таких ошибок.

"Желательно, чтобы в будущем таких разночтений не было, ведь каждое слово президента очень важное. Оно должно объединять и защищать украинцев от внешней агрессии", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в честь Дня скорби и памяти жертв войны в Украине президент Владимир Зеленский сделал заявление, в котором вспомнил о бомбардировке Киева 22 июня 1941 года.

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