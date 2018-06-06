Учения армии РФ у границ Украины: что задумал Путин

Армия России из года в год отрабатывает на учениях ведение возможных боевых действий на территории Украины.

Об этом заявил в эфире ObozTV эксперт по международным вопросам Александр Мусиенко, комментируя новые масштабные учения войск РФ.

Эксперт подчеркнул, что Россия в течение последних 10 лет последовательно сосредоточивает большое количество войск на границе с Украиной, а после аннексии Крыма - и в Крыму.

"Это свидетельствует о том, что Россия проводит последовательную политику наращивания своих военных контингентов именно на границе с Украиной. Южное и западное направление они развивают. Это не просто демонстрация силы, это подготовка к ведению возможных боевых действий в том числе и на территории Украины", - отметил Мусиенко.

"Они отрабатывают высадку десанта, посадку авиации в сложных условиях на грунт. Это все элементы отработки высадки. Эти плановые учения, каждый год Россия их проводит", - заявил он.

По его словам, Россия "демонстрирует свои планы по военной агрессии против Украины, а возможно и против стран Черноморского бассейна".

"Но и Украина проводит свои военные учения на территории Приазовья и демонстрирует, что готова защищать акваторию Азовского моря, территорию Донецкой и Запорожской областей после незаконного строительства Керченского моста и после того, как Россия увеличила присутствие своих военных кораблей в акватории Азовского моря", - отметил Мусиенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американский политолог Пол Гобл заявил, что решение РФ перебросить пять военных кораблей Каспийской флотилии в Азовское море может свидетельствовать о подготовке нового нападения на Украину.