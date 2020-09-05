Учебу в школах могут остановить из-за выборов, – Шмыгаль

В Украине из-за проведения местных выборов могут приостановить учебу в школах, где будут участковые избирательные комиссии.

Об этом в эфире "Украина 24" рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он добавил, что в правительстве "полноценно готовятся" к выборам.

"Мы разрабатываем алгоритмы, протоколы, как все должно происходить в этих условиях. Большое количество участковых избирательных комиссий находится в учебных заведениях. Мы также сейчас работаем с Министерством здравоохранения и Министерством образования над тем, чтобы, возможно, на несколько дней приостановить учебный процесс там, где будут участковые избирательные комиссии", – сказал он.

Также Шмыгаль отметил, что местные выборы в Украине состоятся, но ситуация с пандемией COVID-19 может повлиять на работу избирательных участков.

"К сожалению, мы сегодня не можем спрогнозировать точно, в каких регионах будет "красный" уровень, где может быть заболевание в участковых избирательных комиссиях. Это тоже возможно – все живые люди, и работники участковых избирательных комиссий также, даже при соблюдении всех безопасных режимов, могут подвергаться этой болезни", – сообщил глава правительства.

При этом Шмыгаль отметил, что из-за непредвиденных обстоятельств могут не работать некоторые участки.

"Поэтому вот это основной вызов – сможем ли мы одновременно во всех общинах провести выборы, возможно где-то в связи с таким форс-мажором могут быть не в рабочем состоянии участковые избирательные комиссии", – резюмировал премьер.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 5 сентября ЦИК Украины объявила начало избирательного процесса местных выборов, назначенных на 25 октября 2020 года.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!