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Учатся жать на кнопки: нардепы пришли на "генеральную репетицию" в Раду

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Новоизбранные народные депутаты накануне торжественного открытия Верховной Рады Украины девятого созыва проходят обучение в зале заседаний.

Парламентарии тестируют систему голосования "Рада-3" и делятся фотографиями на страницах в Facebook.

Мастер-класс дают представители аппарата Рады и руководители главных структурных подразделений.

Обучение проходит без присутствия прессы, входы на территорию парламента охраняют патрули полиции.

Учатся жать на кнопки: нардепы пришли на "генеральную репетицию" в Раду

Александр Мариковский, Facebook

Игорь Негулевский

Игорь Негулевский

Facebook Негулевского

Игорь Негулевский

Игорь Негулевский

Игорь Негулевский, Facebook

Роксолана Пидласа

Роксолана Пидласа

Роксолана Пидласа, Facebook

Как стало известно OBOZREVATEL из источников в партии, за день до старта парламентской работы генеральную встречу с нардепами проведет президент Владимир Зеленский.

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Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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