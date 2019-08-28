Учатся жать на кнопки: нардепы пришли на "генеральную репетицию" в Раду

Новоизбранные народные депутаты накануне торжественного открытия Верховной Рады Украины девятого созыва проходят обучение в зале заседаний.

Парламентарии тестируют систему голосования "Рада-3" и делятся фотографиями на страницах в Facebook.

Мастер-класс дают представители аппарата Рады и руководители главных структурных подразделений.

Обучение проходит без присутствия прессы, входы на территорию парламента охраняют патрули полиции.

Александр Мариковский, Facebook

Игорь Негулевский Facebook Негулевского

Игорь Негулевский Игорь Негулевский, Facebook

Роксолана Пидласа Роксолана Пидласа, Facebook

Как стало известно OBOZREVATEL из источников в партии, за день до старта парламентской работы генеральную встречу с нардепами проведет президент Владимир Зеленский.

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