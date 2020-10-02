Участники Революции на граните заложили основу европейского курса Украины, – Порошенко

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко поздравил украинцев с 30-й годовщиной Революции на граните.

Как сообщается на официальном сайте "ЕС", голодовка студентов, которая началась 2 октября 1990 года, стала первым массовым мирным восстанием украинцев за свои права в новейшей истории.

"Позже мы это назовем Майданом, но даже содержание этого названия возникло тогда – после победы студентов площадь Октябрьской революции в центре Киева стали называть Майданом Незалежности", – отметил Порошенко.

По его словам, большинство участников Революции на граните восстали за Украину и в 2004, и в 2013 году.

"Они и сегодня продолжают борьбу. Все эти люди в далеком 1990 году заложили основу единого верного для Украины курса: вперед в Европу и прочь от Москвы", – подчеркнул политик.

Он выразил надежду, что украинцы, помня героев Революции на граните, Оранжевой революции и Евромайдана, не сойдут с этого пути.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 октября 1990 года в Киеве на площади Октябрьской революции (ныне Майдан Незалежности) почти полторы сотни студентов из разных областей (преимущественно из Киева, Львова и Днепропетровской области) разбили палатки и вскоре объявили голодовку.

Протесты продолжались до 17 октября и завершились подписанием постановления Верховной Рады УССР, которое гарантировало выполнение требований участников революции.