''Убью тебя, бл*дь!'' Нардеп устроил жестокую драку в прямом эфире: появилось видео

Народный депутат Украины Игорь Мосийчук ("Радикальная партия") и политолог Александр Семченко устроили драку во время прямого эфира.

Это произошло 24 декабря на сьемке программы "Эпицентр украинской политики" на телеканале NEWSONE (чтобы посмотреть видео, поскрольте вниз). Нардеп обвинил политолога в работе "за российские деньги".

"Ни на один вопрос этого человека я отвечать не буду. Я утверждаю на всю страну, что Семченко является кремлевским пропагандистом и отрабатывает деньги Кремля. На деньги Кремля он ходит в Лукьяновское СИЗО, делает интервью с киллером Кадырова", — заявил Мосийчук.

Семченко в ответ назвал депутата душевнобольным, после чего последний поднялся с места и заявил, что хочет покинуть студию. Этого не произошло, и после словесной перепалки нардеп подошел к Семченко и начал бить его тростью.

Скрин видео

Когда дерущихся разняли, Мосийчук заявил, что не продолжит эфир, пока его оппонент не уйдет со студии. ''Убью тебя, бл*дь!'' — обратился он к Мосийчуку.

Скрин видео

Скрин видео

Скрин видео

Как писал OBOZREVATEL, накануне Игорь Мосийчук и Сергей Шахов (народный депутат от партии "Наш край") подрались в прямом эфире телеканала "Прямий".