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''Убью тебя, бл*дь!'' Нардеп устроил жестокую драку в прямом эфире: появилось видео

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Народный депутат Украины Игорь Мосийчук ("Радикальная партия") и политолог Александр Семченко устроили драку во время прямого эфира.

Это произошло 24 декабря на сьемке программы "Эпицентр украинской политики" на телеканале NEWSONE (чтобы посмотреть видео, поскрольте вниз). Нардеп обвинил политолога в работе "за российские деньги".

"Ни на один вопрос этого человека я отвечать не буду. Я утверждаю на всю страну, что Семченко является кремлевским пропагандистом и отрабатывает деньги Кремля. На деньги Кремля он ходит в Лукьяновское СИЗО, делает интервью с киллером Кадырова", — заявил Мосийчук.

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Семченко в ответ назвал депутата душевнобольным, после чего последний поднялся с места и заявил, что хочет покинуть студию. Этого не произошло, и после словесной перепалки нардеп подошел к Семченко и начал бить его тростью.

''Убью тебя, бл*дь!'' Нардеп устроил жестокую драку в прямом эфире: видео

Скрин видео

Когда дерущихся разняли, Мосийчук заявил, что не продолжит эфир, пока его оппонент не уйдет со студии. ''Убью тебя, бл*дь!'' — обратился он к Мосийчуку.

''Убью тебя, бл*дь!'' Нардеп устроил жестокую драку в прямом эфире: видео

Скрин видео

''Убью тебя, бл*дь!'' Нардеп устроил жестокую драку в прямом эфире: видео

Скрин видео

''Убью тебя, бл*дь!'' Нардеп устроил жестокую драку в прямом эфире: видео

Скрин видео

Как писал OBOZREVATEL, накануне Игорь Мосийчук и Сергей Шахов (народный депутат от партии "Наш край") подрались в прямом эфире телеканала "Прямий".

Читайте все новости по теме "Драки нардепов" на OBOZREVATEL.

Тема
Драки нардепов
Персона
Игорь Мосийчук
Место
Украина
Теги
видеоВерховная Рада Украиныскандалы
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Зямов Oся
Зямов Oся
Мосейчук трясся как чихуя нихуя и махал клюкой как бабка.))))
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Suxodrotti Kutakos
Suxodrotti Kutakos
дауж .б.дь,дерьмократия ..идиоты да проходимци ..аристократия.
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Зямов Oся
Зямов Oся
Ахахаха, Малахов совсем куку, он уже сам свои посты комментит.
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