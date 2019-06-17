"Убрать парламент!" Саакашвили высказал радикальное предложение

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили хочет, чтобы в Украине перенесли парламент.

Об этом Саакашвили он сообщил в эфире одного из телеканалов, передают "Буквы". Он привел пример Кутаиси, где парламент перенесли в здание, по мнению Саакашвили, хуже, чем здание Верховной Рады Украины.

Политик считает, что нужно вынести украинский админцентр за пределы Киева.

"Мы перенесли парламент Кутаиси и я хочу, чтобы в Украине тоже так сделали. Административный центр вынести за пределы Киева, в новое здание, с чистого листа начать", - сказал Саакашвили.

Михеил Саакашвили

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Михеил Саакашвили назвал Украину страной третьего мира. При этом он заявил, что Нигерия – самая коррумпированная страна в мире – очень похожа на Украину.

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