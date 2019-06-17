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"Убрать парламент!" Саакашвили высказал радикальное предложение

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Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили хочет, чтобы в Украине перенесли парламент.

Об этом Саакашвили он сообщил в эфире одного из телеканалов, передают "Буквы". Он привел пример Кутаиси, где парламент перенесли в здание, по мнению Саакашвили, хуже, чем здание Верховной Рады Украины.

Политик считает, что нужно вынести украинский админцентр за пределы Киева.

"Мы перенесли парламент Кутаиси и я хочу, чтобы в Украине тоже так сделали. Административный центр вынести за пределы Киева, в новое здание, с чистого листа начать", - сказал Саакашвили.

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Михеил Саакашвили

Михеил Саакашвили

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Михеил Саакашвили назвал Украину страной третьего мира. При этом он заявил, что Нигерия – самая коррумпированная страна в мире – очень похожа на Украину.

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Персона
Михеил Саакашвили
Место
УкраинаКиев
Тег
Верховная Рада Украины
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Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
А почему бы нет. Парубий если еще пролезет в ВР будет жить не в гостинице в центре Киева а в бараке на окружной. Уже на одном картавом будет огромная экономия бюджета.
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Дяченко Андрій
Дяченко Андрій
До ГРУЗІІ,з ЇХ традиціями-все для своїх-нам,ох,як далеко.
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Пивоварова Лариса
Пивоварова Лариса
А я і не могла подумати що для того щоб Українцям жилось легше,треба тільки перенести АП і РАДУ,а то їх зурочили і вони не можуть працювати.
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