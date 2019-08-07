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"Ублюдки!" Бирюков разгромил Зеленского за милый разговор с Путиным

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Советник пятого президента Украины, волонтер Юрий Бирюков резко отреагировал на переговоры главы государства Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина 7 августа.

Бирюкова возмутил тон разговора, в ходе которого Зеленский обвинил в обстрелах не Россию, а "ту сторону". Пост волонтер написал на своей странице в Facebook.

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"А наш-то, новый-то, позвонил Путину и попросил повлиять на "ту сторону". Именно так, шаг за шагом, фраза за фразой, стране теперь вдалбывают в голову тезис про "внутренний конфликт", про "ту сторону", про... помните "повстанцев" на Олимпийском?" – сказал Бирюков.

"Повстанцы с той стороны", а Путина просят на них повлиять. Так постепенно Путин станет миротворцем. Ублюдки, вы сделали это вместе", – подытожил он.

Путин и Зеленский

Путин и Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский утром в среду, 7 августа, провел срочные телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Темой разговора стало убийство пророссийскими террористами украинских морпехов на Донбассе, под Павлополем, 6 августа.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин Юрий Бирюков
Место
Украина
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филипп филипыч
филипп филипыч
а конфликт не внутренний? пленные и там и там украинцы. я понимаю все плененные всушниками люди были бы россияне, тогда внешний конфликт. а когда подавляющее число пленных это украинцы то какой это конфликт?
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Питон Каа
Питон Каа
Нет, ну можно конечно продолжать долдонить про российские войска на Донбассе, про войну с Россией шестой год подряд, только что это даст? Сколько раз уже было говорено - в Крыму реально есть российские войска - вперед на мины... Но нет, там наверное какие-то другие российские войска, не адаптированные к украинским военным реалиям...
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