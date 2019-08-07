"Ублюдки!" Бирюков разгромил Зеленского за милый разговор с Путиным

Советник пятого президента Украины, волонтер Юрий Бирюков резко отреагировал на переговоры главы государства Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина 7 августа.

Бирюкова возмутил тон разговора, в ходе которого Зеленский обвинил в обстрелах не Россию, а "ту сторону". Пост волонтер написал на своей странице в Facebook.

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"А наш-то, новый-то, позвонил Путину и попросил повлиять на "ту сторону". Именно так, шаг за шагом, фраза за фразой, стране теперь вдалбывают в голову тезис про "внутренний конфликт", про "ту сторону", про... помните "повстанцев" на Олимпийском?" – сказал Бирюков.

"Повстанцы с той стороны", а Путина просят на них повлиять. Так постепенно Путин станет миротворцем. Ублюдки, вы сделали это вместе", – подытожил он.

Путин и Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский утром в среду, 7 августа, провел срочные телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Темой разговора стало убийство пророссийскими террористами украинских морпехов на Донбассе, под Павлополем, 6 августа.

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