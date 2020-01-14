"Убивали евреев!" Израиль раскрутил "антисемитский" скандал в Украине: появился ответ МИД

МИД Израиля осудил публичные чествования идеологов Украинского национального движения, которых ведомство считает "антисемитскими".

Об этом было сказано в заявлении министерства, информирует посольство Израиля в Украине на странице в Facebook.

"Лица, ответственные за убийства евреев во время Холокоста и в погромах, а также антисемитские идеологи Украинского национального движения в последнее время стали предметом публичного чествования в Украине", – утверждается в сообщении.

"Сохранение памяти о Холокосте и борьбу с антисемитизмом – включая чествования антисемитов и убийц евреев – не является внутренним делом одной страны. Наоборот, это основная обязанность и ответственность каждого израильского дипломата.

Это является проявлением общего нравственного долга перед Израилем и его многими союзниками по всему миру", – сказано в заявлении.

Вскоре появился ответ от украинского МИД, где было отмечено, что "Украина решительно осуждает любые формы нетерпимости и антисемитизма".

"Органы власти на всех уровнях прилагают усилия для борьбы с их проявлениями. Сохранение исторической памяти о трагедии Холокоста в Украине, восстановление исторической справедливости, в частности в отношении тех, кто боролся за независимость нашего государства и чью память в угоду своим интересам опозорила пропагандистская машина СССР, и в дальнейшем будут оставаться важными направлениями государственной политики Украины", – ответили дипломаты.

Израиль и Украина, иллюстрация The Jerusalem Post

Как писал OBOZREVATEL, ранее Польша и Израиль поставили Украине ультиматум из-за Бандеры. Их послы назвали оскорбительным чествование лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры и его соратников.

Дипломаты заявили, что в ОУН "активно пропагандировали этнические чистки", поэтому призвали "присоединиться к поиску правды".

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