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14 января • обновлено в 22:38
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"Убивали евреев!" Израиль раскрутил "антисемитский" скандал в Украине: появился ответ МИД

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МИД Израиля осудил публичные чествования идеологов Украинского национального движения, которых ведомство считает "антисемитскими".

Об этом было сказано в заявлении министерства, информирует посольство Израиля в Украине на странице в Facebook.

"Лица, ответственные за убийства евреев во время Холокоста и в погромах, а также антисемитские идеологи Украинского национального движения в последнее время стали предметом публичного чествования в Украине", – утверждается в сообщении.

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"Сохранение памяти о Холокосте и борьбу с антисемитизмом – включая чествования антисемитов и убийц евреев – не является внутренним делом одной страны. Наоборот, это основная обязанность и ответственность каждого израильского дипломата.

Это является проявлением общего нравственного долга перед Израилем и его многими союзниками по всему миру", – сказано в заявлении.

Вскоре появился ответ от украинского МИД, где было отмечено, что "Украина решительно осуждает любые формы нетерпимости и антисемитизма".

"Органы власти на всех уровнях прилагают усилия для борьбы с их проявлениями. Сохранение исторической памяти о трагедии Холокоста в Украине, восстановление исторической справедливости, в частности в отношении тех, кто боролся за независимость нашего государства и чью память в угоду своим интересам опозорила пропагандистская машина СССР, и в дальнейшем будут оставаться важными направлениями государственной политики Украины", – ответили дипломаты.

Израиль и Украина, иллюстрация

Израиль и Украина, иллюстрация

The Jerusalem Post

Как писал OBOZREVATEL, ранее Польша и Израиль поставили Украине ультиматум из-за Бандеры. Их послы назвали оскорбительным чествование лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры и его соратников.

Дипломаты заявили, что в ОУН "активно пропагандировали этнические чистки", поэтому призвали "присоединиться к поиску правды".

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Автор
Кирилл Лютый
Место
Израиль
Тег
Министерство иностранных дел Украины
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Вертеловский Сергей
Вертеловский Сергей
Настоящий Как-цап-ик должен нагадить везде и тихо представиться....
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Питон Каа
Питон Каа
А точно весь мир с ними...?
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
МИД может лишь огрызнуться . А итоге , обосрутся и заскулят , что это рукакремля и фекальщики - это ахенты ФСБ
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