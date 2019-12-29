Крик души Забужко из-за обмена пленными поразил сеть

Украинская писательница и поэтесса Оксана Забужко назвала "порнографией духа в особо жесткой форме" передачу террористам "Л/ДНР" фигурантов громких расследований.

Так на своей странице в Facebook она отреагировала на большой обмен пленными, который состоялся 29 декабря. Всего за несколько часов публикацией писательницы поделились тысяча пользователей социальной сети.

"Убийца же, освобожденный без суда - признак доминирования совсем других ценностей, откровенное рекрутское приглашение для новых желающих: "Убивайте, путь свободен!" (В нашем случае - "За х@хлов ничего не будет!")", – заявила Забужко.

Она добавила, что теперь пролитая убийцами кровь ляжет на освобожденных украинцев.

"Выменивая у террориста наловленных пленников на ненаказанных преступников, преступление тем самым отнюдь не аннулируют - это физически невозможно, - а только "размазывают" на большее количество народа: переводят невиновных - в непроизвольных соучастников", – пишет поэтесса.

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Забужко назвала обмен пленными актом коллективного стояния Украины на коленях перед Россией.

"Ну а все вместе - это акт коллективного, всей страной, ставания на колени перед государством-террористом, склонение головы и покорное признание ГУЛАГовского принципа: "Кто сильный, тот и прав". Welcome to hell", – подчеркнула Забужко.

Полный текст публикации:

Ранее OBOZREVATEL писал, что Оксана Забужко призвала украинцев отстаивать украинский язык, пока адепты "русского мира" не поубивали всех украиноязычных. Таким образом она отреагировала на смерть волонтера Артема Мирошниченко из Бахмута, которого жестоко избили за его позицию.

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