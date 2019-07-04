Убить в 10 раз больше: Гриценко призвал перенять опыт Израиля на Донбассе

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил, что Украина, по примеру Израиля, должна защищать жизни солдат на Донбассе том числе и жесткими методами.

Об этом он сказал в эфире политического ток-шоу "Право на владу", подчеркнув, что тогда оккупанты побоятся стрелять по позициям ОС.

"Как только, несмотря на провозглашенное перемирие, прекращение огня, снайпер вражеский убивает нашего солдата, или, тем более, артиллерийскими снарядами убивают наших гражданских, и женщин, и детей, – значит, удар в ответ и убить в 10 раз больше", – сказал кандидат в депутаты.

Анатолий Гриценко Скрин видео

Гриценко также отметил важность перекрытия границы с РФ, чтобы новая вражеская техника не заходила на территорию страны.

"Когда убивали наших солдат сотнями российскими "Градов", российскими боеприпасами российские батальоны и тактические группы (в украинских войсках знают командиров, их фамилии и номера воинских частей), мы не должны этого забывать. Иначе мы изменяем тем, кто сейчас находится в окопах", – отметил политик.

"Россия – агрессор. Россия совершила военное преступление. Путин – преступник, совершив это преступление. Если мы не будем этого фиксировать, значит мы падаем на колени", – добавил он.

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Отметим, на Донбассе за 2018 год погибли более 130 украинских военнослужащих. Всего, по официальным данным, с начала боевых действий были убиты более 2970 воинов.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Гриценко призвал президента Украины Владимира Зеленского решить вопрос с генеральным прокурором, министром обороны, министром иностранных дел и председателем СБУ.

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